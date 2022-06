Waiblingen: Kita, Sporthalle und bezahlbare Wohnungen sind am Rötepark im Bau

Mit 19 Millionen Euro handelt es sich um die größte Investition der Stadt Waiblingen in den vergangenen Jahren: Am Rötepark entstehen eine neue Kita, eine Sporthalle und 18 geförderte Wohnungen. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist weiter hoch, entsprechend sollen die Mieten ein Drittel unter dem Vergleichswert des Mietspiegels liegen. Mögen die Wohnungen in der Vermietung durch die Stadt relativ preisgünstig sein – in der Herstellung sind sie es nicht. Die Stadt bekommt zwar ihrerseits Fördergelder für die Wohnungen, geht damit aber auch die Verpflichtung ein, eben 33 Prozent günstiger zu vermieten.

Gebaut werden 18 Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen, besonders für Familien. Die Bauweise ist wegen der Holzhybrid-Konstruktion innovativ. Im Betrieb wird der gesamte Komplex – nicht zuletzt wegen der großen, für Fotovoltaik gut geeigneten Dachfläche der Sporthalle – hinsichtlich des Verbrauchs an Strom und Wärme klimaneutral bilanzieren.

Für die Wärmeversorgung ist er angeschlossen ans nahe gelegene Blockheizkraftwerk am Rötepark. Als Maßnahmen des Lärmschutzes entlang der Alten Bundesstraße sind Funktionsräume zur Straßenseite und Wohn- und Schlafräume zum Park angeordnet.

Öffentliche Hand setzt auf besonders nachhaltige Bauweise

„Leider ist die Entwicklung noch nicht so weit, dass eine solche Bauweise wirtschaftlich umsetzbar wäre“, meint Architekt Thomas Herrmann. Deshalb bedürfe es der öffentlichen Hand, um Impulse zu setzen und die Entwicklung anzuregen. Das Erdgeschoss mit der viergruppigen Kita und das Treppenhaus werden aus Beton erstellt, die darüber liegenden drei Geschosse vornehmlich aus Holz. Das betrifft wohlgemerkt auch die tragenden Wände, die aus Gründen des Brandschutzes zusätzlich mit Gipskarton verkleidet werden. Dies auch deshalb, weil sonst jeder einmal eingeschlagene Nagel dauerhaft als Loch sichtbar wäre.

Trotz der bekannten Lieferschwierigkeiten, die Ukraine-Krieg und gestörte Lieferketten mit sich bringen, geht der Architekt davon aus, dass die Gebäude im ersten Quartal 2023 ihrer Bestimmung übergeben werden können. Der Kostenzuwachs dürfte nach heutiger Einschätzung immerhin noch unter zehn Prozent liegen. Ein Hauptgrund für die Verteuerung waren die schon im vorigen Jahr stark gestiegenen Holzpreise. Corona sorgte zwar für einzelne Ausfälle in der Bautruppe, legte aber zu keinem Zeitpunkt die ganze Baustelle lahm.

Trotz des Rohbau-Charakters lässt die Sporthalle schon etwas von ihrer zukünftigen Atmosphäre erahnen. Die ausgesparten Vertiefungen für Sprossenwände sind an der Seite auch schon zu erkennen. Die Decke: ebenfalls aus Holz. Sieben Meter hoch ragen die Balken über dem Boden, somit ist die Sportstätte zum Beispiel auch für Basketball geeignet. Zu den Hauptnutzern werden die Rinnenäckerschule und Vereine wie die Big WN-Süd zählen. Angeschlossen an die Haupthalle befindet sich ein kleinerer Bewegungsraum, der vornehmlich vom Kindergarten genutzt werden soll. Entsprechend gibt es eine direkte Verbindung zwischen den Gebäudeteilen.

In der viergruppigen Kita sollen 80 Kinder Betreuungsplätze finden. Insgesamt stehe der Einrichtung weit mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Außenspielfläche zur Verfügung, sagt der Architekt: Sie verteilt sich in verschiedene Bereiche wie Spielplatz, Kletterelemente und Kleinflächen zwischen den Pavillons der Gruppenräume. Westlich schließt der Rötepark mit Sportband und öffentlichem Spielplatz an. Unter dem Kita- und Wohngebäude befindet sich eine Tiefgarage mit 20 Stellplätzen.