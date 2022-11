Waiblingen: Landratsamt-Neubau fast fertig - wo wird geparkt?

Im dicht besiedelten Wohngebiet zwischen Rötestraße und Emil-Münz-Straße steht das neue Landratsamt kurz vor der Fertigstellung. Rund 170 Beschäftigte des Ausländeramts, des Ordnungsamts und des Gesundheitsamts des Rems-Murr-Kreises werden hier künftig ihren Arbeitsplatz haben. Schon seit der Planungsphase machen sich Anwohner Sorgen wegen der Stellplatz-Situation.

Bisher befanden sich die Ämter in Waiblingen am Alten Postplatz und teils auch in der Bahnhofstraße 1

An den Längsbauten des Gebäudekomplexes wurden unlängst die Fassaden fertiggestellt. Auch die Fassaden der Kopfbauten sind fast fertig. Unterdessen ist der Innenausbau nach Auskunft der Pressestelle des Landratsamts im vollen Gange. Wände und Decken sind geschlossen. Das Gebäude an sich soll noch vor Weihnachten fertig sein. Anschließend folgt die Verkabelung für die EDV und schließlich die Möbel. Die Ämter beziehungsweise deren Beschäftigte ziehen dann schrittweise von April bis Ende Juni 2023 um. Bisher befanden sich die Ämter am Alten Postplatz und teils auch in der Bahnhofstraße 1 – das Gesundheitsamt beispielsweise befindet sich bisher im Gebäude der Kreissparkasse.

Nur Platz für 45 Autos in der Tiefgarage

Unlängst äußerte ein Anwohner die Sorgen der Nachbarn in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats. Die Anwohner befürchten massiven Parkierungsdruck. „Die Sorge ist nicht unbegründet und wird ernst genommen“, hatte Landrat Richard Sigel bereits vor einem Jahr aus Anlass einer Besichtigung des Rohbaus eingeräumt. Die städtische Ordnungsbehörde werde die Situation genau im Auge behalten, versprach Oberbürgermeister Sebastian Wolf. Und nicht nur, wie er anmerkt, weil es dort direkt Betroffene gibt. Die Möglichkeiten für Anwohnerparken würden geprüft, was rechtlich aber „nicht ganz trivial“ sei. Wie die Besucherströme – auch die des nahen Jobcenters – geführt werden, darüber gelte es sich „intensiv“ Gedanken zu machen.

Das Landratsamt hat bei dem Neubau zwischen Rötestraße und Emil-Münz-Straße bewusst nur wenige Parkplätze ausgewiesen

Mit Verweis auf die Nähe des Bahnhofs Waiblingen hält der Landkreis die Zahl der Parkplätze „bewusst“ gering. Mit einem Fuhrpark und Jobtickets für Beschäftigte setze das Landratsamt Anreize, damit die Mitarbeiter möglichst den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Zum „Mobilitätskonzept“ gehören Car-Sharing, E-Ladestationen und Fahrradstellplätze sowie Duschen und Umkleidemöglichkeiten für Radfahrer.

In der Tiefgarage soll es Parkplätze für 45 Autos geben. Davon 25 für Besucher und 20 für Dienstfahrzeuge. Die Dienstfahrzeuge werden die Verwaltungsmitarbeiter auch privat nutzen dürfen. „Wir befinden uns in der Transformationsphase zum Mobilitätswandel“, verweist Kreisbau-Geschäftsführer Dirk Braune auf mögliche zukünftige Entwicklungen. Fakt ist aber erst recht: Der Verzicht auf Stellplätze ist billiger.

26,3 Millionen Euro kostet das Projekt des Rems-Murr-Kreises

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 26,3 Millionen Euro. Mit der Gesamtimmobilienkonzeption reagiert der Landkreis auf den jahrzehntelangen Sanierungsrückstau bei den Verwaltungsgebäuden und die Zersplitterung der Verwaltung auf zahlreiche Standorte. Weiterer Baustein ist der Bau des „sozialen“ Landratsamts als Erweiterung des Hauptstandorts der Kreisbehörde am Alten Postplatz.