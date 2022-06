„Waiblingen lebt einfach“: Entspannte Stimmung beim Altstadtfest am Samstag

Samstagnachmittag auf dem Altstadtfest in Waiblingen. Ein sommerlicher Tag. Die vielen Menschen, die durch die Altstadtgassen schlendern, wirken friedlich und entspannt. Ein unspektakulärer Anblick eigentlich. Doch in diesem Jahr ist so viel gut gelaunte Geselligkeit etwas besonders Kostbares, nachdem das Altstadtfest 2020 und 2021 wegen Corona ausgefallen war. „Es tut gut, sich einfach wieder unter das Volk zu mischen. Man darf wieder Mensch sein“, sagt eine Mutter, die sich mit ihren beiden Kindern ein erfrischendes Eis gönnt.

Man sieht es den vielen Menschen an, dass sie das zwanglose Miteinander genießen. Das Altstadtfest 2022 ist im besten Sinne ein Heimatfest. Hier zeigt sich die Vielfalt der Stadt auf eine sinnliche Weise. Über 20 Vereine und Initiativen haben hier ihre Stände. Für viele ist das Altstadtfest nicht nur ein willkommener Anlass, sich als Teil der Stadt zu zeigen, sondern auch eine wichtige Einnahmequelle.

"Wir müssen das hier jetzt richtig genießen"

Als ich das Fest betrete, empfängt mich zuerst einmal die Musik des rumänischen Kultur- und Sportvereins. Es gibt Kohlrouladen mit Maisbrei, Kuchen und Cevapcici mit Brot. Ein paar Meter weiter spielen die „Jonge Remstäler“ ihre letzten Stücke. „Schön gepflegte Blasmusik“ nennen es die Musiker selbst. Ihr Schwerpunkt liegt in böhmisch-mährischer Blasmusik. Eine ganz andere Welt als die osteuropäischen Klänge. In unseren kriegerischen Zeiten ist es schön zu sehen, wie sich hier ganz selbstverständlich die Kulturen begegnen und gemeinsam ein Fest feiern.

Und man kann sich kulinarisch auf eine Europareise begeben mit einem Abstecher nach Brasilien. „Ich lebe jetzt seit drei Jahren in Waiblingen und bin das erste Mal auf dem Fest“, sagt eine Besucherin. „Waiblingen lebt einfach“, sagt sie und zeigt mit einer Geste um sich. Sie schätzt an ihrer neuen Heimat die Vielfalt der Geschäfte und lässt sich auf dem Fest wie so viele einfach treiben. „Wir müssen das hier jetzt richtig genießen“, findet ein anderer Besucher. „Wer weiß, wann die nächste Corona-Welle kommt. Einfach jetzt leben. Aber unter so vielen Menschen zu sein und gemeinsam zu lachen, das muss man fast wieder lernen.“

Zünftig geht es bei der Ochsenbraterei zu. Als ich gegen 15.30 Uhr eintreffe, ist da nur noch ein beeindruckendes Gerippe zu sehen. „Die Leute waren nicht hungrig, die waren gierig“, sagt mir ein gut gelaunter Mitarbeiter lachend. Ich möchte wissen, ob die Stimmung in diesem Jahr anders ist als vor der Pandemie. „Nein“, da sind sich die Herren vom Ochsenspieß einig. „Es ist wie immer. Alle sind entspannt.“

"Nicht bereit, vier Euro für eine Rote zu bezahlen"

Natürlich fließen bei diesem Wetter Bier und Limo in Strömen. Die Preise entsprechen in etwa denen vor Corona. „Die Leute sind nicht bereit, vier Euro für eine Rote zu bezahlen“, sagt mir ein Standbetreiber und fügt hinzu: „Die Preisspanne funktioniert für uns aber schon. Wir sind zufrieden. Am Freitag war das Wetter noch etwas durchwachsen, aber heute läuft alles wunderbar.“

Vom Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz mit der großen Bühne schlendere ich, erfrischt von einem Radler, zur Familien-Bildungsstätte. Angenehm schattig ist es. Für Kinder wurden hier Mitmach-Stationen eingerichtet, die alle Sinne ansprechen. Hunderte von zarten Seifenblasen tanzen um Kinder, Eltern und Großeltern herum. Beim Dosenwerfen scheppert es und in Holzkästchen warten geheimnisvolle Gegenstände darauf, von den Kindern ertastet zu werden.

Weiter geht es an der Rems entlang. Da herrscht ein wenig Freibad-Atmosphäre, es entspannt sich herrlich auf dem Rasen am Fluss.

Staufer-Spektakel 2022: Eine andere Welt

Doch dann betrete ich eine ganz andere Welt, das Staufer-Spektakel. Ich kann mich kaum sattsehen. All die langen Gewänder, Rüstungen, verschlungenen Ornamente. Hier ist alles Lowtech. Holz ersetzt Plastik, handgemachte Musik statt Computerklänge, viele gehen barfuß. Man merkt gleich, dass hier nicht einfach etwas inszeniert wurde. Die Künstler und Standbetreiber einen die Leidenschaft für das Mittelalter und ein sinnlich-rustikales Lebensgefühl.

Dazu gehören jede Menge „Y“: Der Essensstand heißt „Völlerey“, die Spielstation für Kinder „Schafferey“ und es gibt „allerley Gaukeley“. „Das Staufer-Spektakel war 2007 als einmalige Veranstaltung gedacht“, sagt die Leiterin Martina Lenzen vom Stadtmarketingbetrieb WTM. Der „Kurzurlaub im Mittelalter“, wie sie es nennt, war so erfolgreich, dass das Spektakel seitdem jedes Jahr stattfindet. Nur eben nicht die letzten beiden Male. „Da haben schon einige aufgegeben. Und es ist schwierig, Märkte zu organisieren, weil die Termine jetzt im Sommer so dicht gedrängt sind.“

Zufriedene Mittelalter-Musiker

Klar, die Zeit ohne Corona-Auflagen muss ausgenutzt werden. Ich spreche mit dem Duo „Dulcimus“, Martin Oesterle und Andreas Schubert, die zusammen mit der tanzenden und klappernden Marionette Kunigunde von Klopfenstein mittelalterlichen Country-Folk spielen. Ihr Star ist der „Mountain Dulcimer“, ein Vorfahre der Zither, der einen feinen, fließenden Klang erzeugt. Ganz unaufdringlich und trotzdem herzerfrischend verbindet sich der Klang der alten Melodien mit dem Lachen und den Gesprächen der Besucher.

Etwa 15 Märkte besuchen die beiden Musiker im Jahr. Im Laufe der Jahre sei ein buntes Netzwerk entstanden, man trifft sich immer wieder. Edith Sontheimer vom Heimatverein Waiblingen bietet zusammen mit ihrer Tochter Blumengestecke an. Ihr buntes Gewand passt ihr so gut, sie trägt es so selbstverständlich, dass es eher wie eine zweite Identität als wie ein Kostüm aussieht.

Zwei Kämpfer in Rüstungen kommen vorbei. Irgendwie scheint das Mittelalter alles in ein episches Licht zu tauchen. Die Männer wirken männlicher, die Frauen weiblicher. Das Lachen fröhlicher. Komisch, für einen Moment erscheint mir diese Mittelalterwelt vertrauter als die „echte“ Welt da draußen. Auf jeden Fall liegt heute ein besonderer Zauber über der Brühlwiese am Bürgerzentrum.

Zurück geht es über das Altstadtfest durch eine lebendige Stadt und vielleicht, man traut es sich kaum zu sagen, ein Stück heile Welt.