„Waiblingen mobil“: Ehrenamtlicher Fahrdienst startet bald - noch Fahrer gesucht

Der neue ehrenamtliche Fahrdienst „Waiblingen mobil“ soll schon im März, spätestens jedoch im April 2023 seinen Betrieb aufnehmen – und zwar nicht nur für die Kernstadt, sondern auch für alle Ortschaften. Ein Team um den langjährigen Waiblinger Hausarzt Dr. Alfred Jencio bereitet derzeit alles vor, rund zehn Fahrer haben sich schon gemeldet. Sie alle werden mit ihrem Privatauto unterwegs sein.

Angedockt ist das neue Angebot ans Familienzentrum Karo (Alter Postplatz 17), wo auch am Dienstag, 7. Februar, von 17 Uhr an in Raum 4 ein Infoabend veranstaltet wird. Hier hofft Alfred Jencio, weitere Ehrenamtliche zu gewinnen. Je mehr Leute fahren, umso mehr Service kann „Waiblingen mobil“ künftig bieten.

„Wir können und dürfen kein Taxi-Ersatz sein“

Gefahren werden sollen erst mal nur Menschen ab 60 Jahren, die etwa zum Arzt, zur Krankengymnastik oder zum Einkaufen müssen. Alfred Jencio kann sich aber vorstellen, das Angebot irgendwann auch auf jüngere Menschen mit Behinderungen auszuweiten. Klar ist: „Wir können und dürfen kein Taxi-Ersatz sein.“ Deshalb wird sich „Waiblingen mobil“ auf Fahrten innerhalb der Gemarkung von Waiblingen konzentrieren und nur in Ausnahmefällen Nachbarkommunen ansteuern. Möglich, sagt Alfred Jencio auf Nachfrage, wäre etwa die Fahrt von Beinstein zu einem Arzt in Endersbach. „Wenn einer sagt, ich muss regelmäßig nach Stuttgart – das können wir nicht machen.“ Gleiches gelte etwa für die Fahrt von Waiblingen zur Klinik in Schorndorf.

Um eine Konkurrenzsituation zu Taxis gar nicht erst entstehen zu lassen, werden die Fahrten von „Waiblingen mobil“ keinen offiziellen Preis haben. Wer gefahren wird, kann dem Fahrer am Ende Geld geben. Was ein Fahrer dabei annehmen darf, dafür gibt es laut Alfred Jencio eine bestimmte interne Vorgabe – es muss eben verhältnismäßig sein. Abrechnungen müssen der Fahrer Alfred Jencio und sein Team nicht vorlegen, dafür gibt es aber auch kein Geld für Sprit oder gefahrene Kilometer.

Offenes Ohr beim Ersten Bürgermeister Ian Schölzel gefunden

Die Idee für solch einen Fahrdienst in Waiblingen ist laut Alfred Jencio schon mindestens sieben Jahre alt. Damals hat er im Stadtseniorenrat zusammen mit Gunter Metzler schon mal einen Anlauf genommen. Eine Weile lang war das Ganze dann eingeschlafen, auch die Corona-Pandemie sorgte für eine Verzögerung – doch eine zufällige Begegnung mit dem Ersten Bürgermeister Ian Schölzel, der seit Mitte März 2022 im Amt ist, brachte laut Alfred Jencio die Wende. Nicht zuletzt wegen der Versicherung braucht solch ein ehrenamtlicher Fahrdienst ein Dach, unter dem er organisiert wird – und das wurde nun beim Waiblinger Familienzentrum Karo gefunden. „Du kannst das als Privatperson nicht leisten“, sagt Alfred Jencio.

In Weinstadt und Kernen gibt es ein festes Seniorenmobil

Wer Fahrer sein will, muss nicht nur einen Führerschein haben, sondern auch ein eigenes, zugelassenes Auto. Letzteres ist nicht überall so: In Weinstadt und Kernen zum Beispiel gibt es für das Seniorenmobil ein festes Fahrzeug. In Waiblingen haben sich die Ehrenamtlichen für ein anderes Modell entschieden, in dem Alfred Jencio auch Vorteile sieht: Wer mit dem eigenen Wagen fährt, muss sich nicht erst auf ein neues Fahrzeug einstellen.

Für „Waiblingen mobil“ müssen Fahrer zudem über eine langjährige Fahrpraxis verfügen und auch bereit sein, bei einem Fahrlehrer eine Fahrstunde zu absolvieren. Organisiert wird das von Alfred Jencio und seinem Team. In dieser Fahrstunde wird getestet, ob die Person auch wirklich in der Lage ist, für den Fahrdienst zu fahren. Ein Hör- und ein Sehtest werden ebenfalls verlangt, auch ein Erste-Hilfe-Kurs muss gemacht werden. Letzteres wiederum wird über das Team der Ehrenamtlichen gestemmt. All das soll das Vertrauen in den neuen Fahrdienst stärken.

Menschen mit Rollstuhl können nicht gefahren werden

Im Moment sollen die Leute erst mal nur von Montag bis Freitag von A nach B gebracht werden. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist „Waiblingen mobil“ erst mal nicht unterwegs. Nicht gefahren werden können Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Das liegt nicht nur am eingeschränkten Platz in manchen Autos, sondern hat vor allem auch rechtliche Gründe. „Da musst du eine spezielle Lizenz haben“, erklärt Alfred Jencio. Menschen mit Rollator oder Gehstock können aber mitgenommen werden. Wenn jemand eine Begleitperson braucht, wäre auch deren Mitfahrt im Einzelfall möglich.

Nun ist es natürlich so, dass Fahrgäste oft nicht nur eine Hinfahrgelegenheit brauchen, sondern auch wieder nach Hause kommen müssen. Da aber bei Ärzten oft die genaue Verbleibdauer in einer Praxis schwer abzuschätzen ist, empfiehlt Alfred Jencio den potenziellen Fahrgästen, so etwas direkt mit einem Fahrer zu besprechen – oder schon vorab auch die Rückfahrt zu buchen.

Ein polizeiliches Führungszeugnis verlangen Alfred Jencio und seine Mitstreiter von den ehrenamtlichen Fahrern nicht. Der langjährige Arzt findet, dass man bei ehrenamtlichen Angeboten die Hürden nicht zu hoch legen sollte. Zur Sicherheit der Fahrgäste sollen aber die Fahrer immer eine einheitliche gelbe Weste tragen. „Damit ist schon mal klar, wer sie sind“, sagt Alfred Jencio.