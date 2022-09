Waiblingen: Neuer Blumen-Stand von Anne-Kathrin Faiß auf dem Wochenmarkt

Der Waiblinger Wochenmarkt hat wieder Zuwachs erhalten. Ab sofort kommt Anne-Kathrin Faiß aus Reudern mit ihrem Blumenstand. Immer samstags bietet sie ihren Kunden vor Ort gebundene Sträuße, je nach Wunsch. Nicht nur Sträuße wird es nun unter den Arkaden geben. Ihre „Florale Werkstatt“ bietet laut Pressemitteilung zum Thema Blumen, Garten und Accessoires alles an.

Sie betreut rund 170 Hochzeiten pro Jahr

Viele ihrer Blumen kommen von lokalen Gärtnereien. Rund 170 Hochzeiten betreut sie im Jahr. „Und wenn sie nicht auf den Märkten ist, findet man sie auf den umliegenden Großveranstaltungen zum Thema Garten & Accessoires“, betont die Wirtschaft, Tourismus, Marketing GmbH (WTM) der Stadt Waiblingen.

Anne-Kathrin Faiß sagt dazu laut Pressemitteilung: „Ich liebe Blumen und Garten-Accessoires. Alle vier Wochen bin ich in den Niederlanden und hole mir sowohl Inspirationen als auch neue Waren.“ Sie habe sich jetzt schon in Waiblingen verliebt. Die Stadt habe so viel Charme mit all den alten Häusern, den Gassen und dem schönen Pfarr- und Apothekergarten. „Meine Blumen finden hier unter dem Alten Rathaus die richtige Kulisse für den Verkauf.“ Zu kaufen gebe es bei ihr wundervolle Duftrosen, alles Blumen aus der Region. „Das ist mir sehr wichtig.“

Schnittblumen und Setzpflanzen

Dazu gibt es bei Anne-Kathrin Faiß Sträuße und Kränze. „Man findet bei mir Lieblingsstücke für Haus und Garten – mit einem nostalgischen Vintage-Style aus den Niederlanden.“ Sie freue sich über das Lächeln der Menschen, die sie glücklich machen könne, so die 42-Jährige. Zu kaufen gibt es bei ihr Schnittblumen, Setzpflanzen und verschiedene Accessoires für Heim und Hof.