Waiblingen-Neustadt: Container-Standort im Schärisweg wieder vermüllt

Altes Spielzeug, Elektroschrott, Schuhe, gefüllte Müllsäcke, Kartons und diverser anderer Kleinmüll: Die Fotos vom Schärisweg in Waiblingen-Neustadt zeigen einen vermüllten Container-Standort – nicht zum ersten Mal. Bereits 2015, 2016, 2020 und zuletzt 2021 berichtete unsere Redaktion über die dortigen Probleme. Die aktuellen Aufnahmen stammen von einem Leser, erstellt wurden sie am Montag, 20. März 2023.

Für die Reinigung der Standorte ist der Betriebshof der Stadt Waiblingen zuständig

Für die Beseitigung des Mülls ist der Betriebshof in Waiblingen zuständig, so wie in vielen anderen Städten und Gemeinden auch. Ausnahmen bilden hier im Rems-Murr-Kreis nur vier Kommunen, bei denen die Reinigung von einem externen Dienstleister ausgeführt wird. Marcus Siegel, Vorstandsmitglied für Finanzen bei der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM), teilte am Dienstag mit, dass der Standort am Schärisweg noch am Montag durch den Waiblinger Betriebshof gereinigt wurde. Er weist darauf hin, dass die AWRM bereits mehrere Maßnahmen ergriffen hat, um mit dem Problem vermüllter Container-Standorte besser zurechtzukommen.

So bietet die Abfallwirtschaft Rems-Murr auf ihrer Abfall-App fürs Handy einen Mängelmelder an, mit dem beispielsweise die Vermüllung eines Depotcontainer-Standortes durch die Bürgerschaft direkt vor Ort an den Container-Standorten gemeldet werden kann. Dabei erkennt laut Marcus Siegel die App den Standort, sofern auf dem Smartphone die Standorterkennung zugelassen wird, und sendet die Meldung online an die für die Reinigung zuständige Kommune – und hier direkt an den dortigen Bauhof. „Auch das Zusenden von Bildern ist hier direkt möglich.“ Wer lieber anruft, kann sich auch telefonisch mit dem Betriebshof der Stadt in Verbindung setzen. Wilde Müllablagerungen am Standort Schärisweg wurden laut Marcus Siegel über die Abfall-App der AWRM im Jahr 2022 einmal gemeldet.

AWRM entlastet im Dezember 2022 und Januar 2023 mit Kartonagen-Sammlung die Container-Standorte

Die AWRM hat nach eigenen Angaben einiges getan, um die entsorgten Mengen in Containern zu reduzieren. So hat sie im Zeitraum Dezember bis Januar eine zusätzliche Kartonagen-Bündelsammlung gemacht, um die Depotcontainer-Standorte zu entlasten. In diesem Zeitraum fallen laut Marcus Siegel deutlich mehr Altpapiermengen an als sonst. In der öffentlichen Verwaltungsratssitzung der Abfallwirtschaft Rems-Murr am Donnerstag, 30. März, wird dieses Thema unter dem Tagesordnungspunkt 4 „Auswertung der zeitlich begrenzten Kartonagenbündelsammlung im Dezember 2022 und Januar 2023“ erneut aufgegriffen – dabei wird auch über eine weitere Handlungsalternative beraten.

Wertstoffhof in Waiblingen hat länger geöffnet

Die AWRM hat zudem längst die Öffnungszeiten der Annahmestellen deutlich erweitert. So sind die Entsorgungszentren seit dem 1. Juli 2022 an Samstagen nun bis 14 Uhr geöffnet – davor waren sie es nur bis 12.30 Uhr. Die Öffnungszeit des Waiblinger Wertstoffhofes wurde ebenfalls erweitert. Seit dem 1. Juli 2022 hat dieser nun von Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und an Samstagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet. „Ende des Jahres sollen die derzeit in Planung befindlichen neuen Wertstoffhöfe in Winterbach und Welzheim folgen“, betont Marcus Siegel.

All die Maßnahmen der Abfallwirtschaft Rems-Murr helfen natürlich nicht bei Leuten, die gezielt Container-Standorte anfahren, um dort schnell und zudem kostenfrei illegal Sperrmüll zu entsorgen. Zwar ist das mindestens eine Ordnungswidrigkeit, in manchen Fällen nach dem Umweltstrafrecht sogar eine Straftat – aber die Verursacher werden eher selten auf frischer Tat ertappt.