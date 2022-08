Waiblingen-Neustadt: "Goldschatz" von 1969 im Rathaus hinter Stein gefunden

Als Steinmetz Bernd Hambach nach der Sitzung des Ortschaftsrats den Schlussstein am Eingang des Rathauses von Neustadt entfernte, kam wie erwartet eine Kapsel zum Vorschein, in der sich eine Schriftrolle von 1969 befand. Das hatte Ortsvorsteherin Daniela Tiemann schon erwartet, schließlich stand das auch in der Festschrift zu den Heimattagen Neustadt. Überrascht hat sie jedoch, dass beim Öffnen der Kupferkapsel auch eine Goldmünze auftauchte – und zwar nicht irgendeine: Es handelt sich um eine Sonderprägung, welche die damals noch eigenständige Gemeinde Neustadt 1969 zum Neubau des Rathauses anfertigen ließ.

Abriss des Rathauses soll im Herbst starten

Für 39,50 D-Mark wurden die Neustadt-Goldmünzen damals verkauft. Auf der einen Seite steht „Neustadt im Remstal“, zu sehen sind Trauben und ein Weinfass. Auf der anderen Seite sind die Worte „Rathaus 1969“ abgebildet, zu sehen ist das neu gebaute Rathaus von Neustadt, mit dessen Abriss nun im Herbst 2022, also nach 53 Jahren, begonnen werden soll. Bekanntlich wird auf dem Rathaus-Areal ein Pflegeheim entstehen, der Baustart dafür ist für den Sommer 2023 vorgesehen. Der Abriss inklusive aller damit zusammenhängenden Arbeiten soll rund drei Monate dauern.

Nun muss die Verwaltung nur noch eine Firma finden, die die Aufgabe übernimmt. Vergeben werden sollen die Arbeiten in der Ortschaftsratssitzung Ende September. Dies ist möglich, da die archäologischen Grabungen des Landesamts für Denkmalpflege auf dem Rathaus-Vorplatz im Juli nach nur wenigen Tagen schon wieder beendet wurden. Begründet wurde dies mit dem geringen Befundaufkommen, auf eine größere Untersuchung wurde von der Behörde deshalb verzichtet. Erhofft hatte sich das Landesamt vor allem Spuren alter Keltern.

In einer Plastikfolie eingeschweißt

Dafür hat Neustadt nun eben einen anderen unverhofften Fund, eben jene Goldmünze aus der Kupferkapsel, die auch sehr gut erhalten ist. Dies liegt sicher auch daran, dass sie in einer Plastikfolie eingeschweißt verpackt wurde. Auch eine Wertsteigerung hat sich im Vergleich zu 1969 ergeben. „Allein der Goldpreis hat sich verzehnfacht“, sagt Ortsvorsteherin Daniela Tiemann. Die 3,49 Gramm schwere Münze mit einem Durchmesser von 20 Millimetern und 966/1000 Feingold wurde damals als „passendes Geschenk für Familienfeste und Firmenjubiläen“ angepriesen sowie als „hübsches Schmuckstück“ und „schöne Erinnerung“.

Die Urkunde, die in der Kapsel ebenfalls enthalten war, wurde vom damaligen Bürgermeister und vom Gemeinderat von Neustadt unterzeichnet. Damals war die Ortschaft noch eigenständig, erst am 1. Januar 1975 wurde sie Teil der Stadt Waiblingen. Die alte Urkunde bezieht sich auf damalige Ereignisse wie die Weltraumfahrt der USA zum Mond, aber natürlich auch auf den Neubau des Rathauses. „Im Gebäude finden Gemeindeverwaltung, Feuerwehr und die Ortsbücherei Unterkunft. Vorübergehend sind Räume an die Kreissparkasse Waiblingen vermietet. Neustadt, mit ursprünglich landwirtschaftlicher Struktur, entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer der bedeutendsten Industriegemeinden des Kreises Waiblingen“, heißt es in dem Dokument. Auch den Rems-Murr-Kreis gab es damals ja noch nicht.

Noch ist offen, wo die Münze gezeigt wird

Daniela Tiemann überlegt noch, wie die Funde aus der Kupferkapsel künftig präsentiert werden. Möglich wäre es, diese in den neuen Räumlichkeiten für die Ortschaftsverwaltung von Neustadt zu integrieren, die im Rahmen des Baus des Pflegeheims entstehen sollen. Auch die Skulptur des Zwetschgenklopfers, die am 7. Juli wegen des geplanten Abrisses vom Rathaus-Vorplatz wegtransportiert und eingelagert wurde, soll schließlich wieder irgendwann einen neuen öffentlichen Platz bekommen. Möglich wäre es bei den Funden aus der Kapsel aber auch, dass sie ins Haus der Stadtgeschichte in Waiblingen kommen.

Goldmünze an der Kette

Es gibt laut Daniela Tiemann durchaus noch Bürger in Neustadt, die eine Neustadt-Goldmünze besitzen. Eine Ortschaftsrätin habe ihr erst neulich erzählt, dass sie gesehen habe, dass eine ältere Frau aus Neustadt die Goldmünze an einer Kette trug.