Waiblingen-Neustadt: Rathaus-Abriss dauert länger - Asbest in Abwasserleitung

Nachdem die Firma JMS aus Weinstadt im Herbst 2022 mit dem Abbruch des Rathauses von Neustadt angefangen hat, sind die Arbeiten mittlerweile weit vorangeschritten – aber auch jetzt Anfang März 2023 immer noch nicht abgeschlossen. Damit dauert alles etwas länger als gedacht, schließlich ging das Unternehmen noch im Januar davon aus, im Lauf des Februars alles zu erledigen. „Wir sind noch nicht fertig, da das Gebäude extrem massiv gebaut wurde“, erläutert Stefan Treiber, Diplom-Ingenieur (FH) und einer der drei Geschäftsführer von JMS.

Kellerwand muss noch abgerissen werden

Lange dauern soll der Abriss aber nicht mehr. Die Fertigstellung soll in den nächsten zwei Wochen erfolgen, also innerhalb der zweiten Märzhälfte. Laut Stefan Treiber sind noch eine Kellerwand abzubrechen sowie Teile der Außenanlagen. Das Rathaus Neustadt ist derzeit nicht die einzige Wirkungsstätte der Firma JMS im Rems-Murr-Kreis: Sie ist auch mit dem Rückbau der Karl-Euerle-Halle in Backnang beschäftigt. JMS hat zwölf gewerbliche Mitarbeiter in Vollzeit sowie drei kaufmännische Teilzeitkräfte in Anstellung.

Unter dem bisherigen Abrissmaterial in Neustadt gab es auch Gefahrenstoffe, die auf einer Deponie entsorgt werden mussten. „Hierbei handelte es sich hauptsächlich um die alten Abwasserleitungen, welche aus Asbestzement hergestellt worden sind“, erklärt Stefan Treiber. Gemäß der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), genauer gesagt der TRGS 519 zum Schutz bei Tätigkeiten mit Asbest, wurde die alten Leitungen aus Asbestzement laut der Firma JMS ausgebaut, verpackt und auf eine hierfür zugelassene Deponie gebracht.

Ortsvorsteherin Daniela Tiemann: „Wir gehen von einer zeitnahen Fertigstellung aus“

Auf dem ehemaligen Rathaus-Areal in Neustadt soll nach dem Abriss ein Pflegeheim errichtet werden. Investor dafür ist die PQ Projektentwicklung GmbH & Co. KG aus Stuttgart, Betreiber wird das Deutsche Rote Kreuz Stuttgart (DRK), so wie auch schon beim 2022 fertiggestellten Seniorenzentrum Beinstein. Gemäß Vertrag ist das Baugesuch im ersten Halbjahr 2023 zu erarbeiten, wie Ortsvorsteherin Daniela Tiemann auf Nachfrage klarstellt. „Wir gehen von einer zeitnahen Fertigstellung aus.“ Eine Ausführungsplanung, also die Vorbereitung der Vergabe der Arbeiten, werde nach Erstellung des Baugesuchs erarbeitet. Baubeginn für das geplante Pflegeheim in Neustadt soll Anfang 2024 sein, gemäß dem aktuellem Zeitplan der Stadtverwaltung. Der Baubeginn hatte sich in den vergangenen Jahren mehrfach verschoben. Das lag auch daran, dass der Ortschaftsrat Neustadt 2017 die alte Planung fürs Pflegeheim ablehnte, das zunächst ja auf dem seit Jahren brachliegenden Balaton-Areal errichtet werden sollte.

Zwei Jahre Bauzeit fürs Pflegeheim

Gerechnet wird beim Pflegeheim Neustadt mit zwei Jahren Bauzeit. So lange muss die Ortsvorsteherin noch mit ihrem Team in den Übergangsräumen in der Neustadter Hauptstraße 89 bleiben, ehe sie dann nach Fertigstellung des Pflegeheims in die dort vorgesehenen Verwaltungsräume ziehen kann.

Noch ist die Zahl der Wohnungen offen

Auf dem benachbarten Balaton-Areal werden neue Wohnungen entstehen, von denen einige betreute Wohnungen sein sollen. Um die Planung kümmert sich die Niederlassung Esslingen der Re2Area GmbH. Voraussichtlich werden laut Ortsvorsteherin Daniela Tiemann in zwei Gebäuden betreute Wohnungen entstehen und in zwei Gebäuden reguläre Mietwohnungen. „Die genaue Anzahl der Wohnungen ist abhängig vom Zuschnitt und deren Größe, weshalb derzeit keine verbindliche Anzahl genannt werden kann.“