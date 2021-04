Am Donnerstag entscheidet der Waiblinger Gemeinderat, ob es zum Wohngebiet „Sörenberg“ in Neustadt eine Bürgerbeteiligung geben soll. Damit würde die Ortschaft in Richtung Sörenberg erweitert, anschließend an den – ja Moment mal, was steht denn da auf dem Straßenschild? Ganz klar heißt es dort: „Söhrenbergweg“. Mit „h“! Die Frage nach der Schreibweise beschäftigt Waiblinger, Neustädter, Neustadter und auch Lokalredakteure seit langer Zeit. Nun also von Neuem. Was gilt?

