Waiblingen-Neustadt: Was Bauherrn im Ortskern bei Sanierungen beachten müssen

Damit bei den privaten Sanierungen im alten Ortskern von Waiblingen-Neustadt keine Häuser entstehen, die dort nicht reinpassen, soll es eine neue Gestaltungssatzung geben. Damit soll die Eigenart des sogenannten Unterdorfs erhalten werden, mit seinen ortsbildprägenden Gebäuden wie der evangelischen Martinskirche oder dem Gebäude der ehemaligen Ortsbücherei.

Kritik von Stadtrat Tobias Märtterer

Dass mehr Modernisierungen zu erwarten sind, liegt daran, dass es das Sanierungsgebiet „Neue Ortsmitte Neustadt“ gibt – denn damit sind auch staatliche Förderungen möglich. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und Bauen gab es dennoch Kritik. „In meinen Augen kommt die Satzung etwas zu spät“, sagte Stadtrat Tobias Märtterer (Grünt/Tierschutzpartei). Seiner Meinung nach ist bereits vieles verbaut, mit der Folge, dass vom historischen Ortskern wenig übrig geblieben sei. Auch fragte er sich, warum der Neubau des Pflegeheims mit Räumen für die Ortschaftsverwaltung auf dem Gelände des alten Rathauses nicht unter die neue Gestaltungssatzung fällt. Teil des Sanierungsgebiets ist der Neubau auf dem Rathausareal nämlich sehr wohl, auf diese Weise können dafür auch Zuschüsse beantragt werden. Viel sei „auf die Förderung vom neuen Rathaus angelegt“, kritisierte Tobias Märtterer.

Baubürgermeister: Rathaus-Gelände liegt außerhalb der neuen Gestaltungssatzung

Dies wollte Baubürgermeister Dieter Schienmann nicht so stehen lassen. Er erinnerte daran, dass das Sanierungsgebiet nichts mit der Gestaltungssatzung zu tun habe – und dass das Rathaus-Gelände eben außerhalb der neuen Satzung liegt. Zugleich stellte er klar, dass mit der Satzung niemand gegängelt werden soll.

Urs Abelein (SPD) findet wie Stadtrat Tobias Märtterer, dass die Entwicklung im Unterdorf in den vergangenen Jahren in die falsche Richtung ging. Er ist indes zuversichtlich, nun dagegen einen Hebel zu haben. „Mit dieser Gestaltungssatzung lässt sich das stoppen.“ Vielleicht, hofft Urs Abelein, lasse es sich sogar umkehren. Er ermuntert die Waiblinger Stadtverwaltung, sich bei anderen Gebieten ein Vorbild an Neustadt zu nehmen – denn die dortigen Probleme gebe es woanders auch.

Luft-Wärme-Pumpen können stören

Die Bürger wurden bei dem Thema bereits einbezogen. So gab es im Juni 2022 eine Infoveranstaltung, bei der unter anderem darauf hingewiesen wurde, dass Luft-Wärme-Pumpen Nachbarn stören könnten, wenn sie zu nah an der Grenze stehen. Hierzu stellte die Verwaltung klar, dass es aufgrund der oftmals engen Bebauungssituation im Unterdorf durchaus zu Beschwerden wegen störender Geräusche kommen kann – und dann wäre eine Luft-Wärme-Pumpe nicht immer einsetzbar. Der Anregung, Fassadenmaterialien wie Aluminium oder Kunststoff zu erlauben, wurde eine Absage erteilt. Aluminium sei für historische Ortskerne nicht gebietstypisch und aufgrund von Reflexionen störend. Kunststoff sei generell untypisch und im alten Ortskern nicht erwünscht.

Klar ist, dass bestehende Gebäude, die gegen die neuen Regeln verstoßen, Bestandsschutz haben. Sie müssen also nicht zurückgebaut werden.