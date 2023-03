Waiblingen: Remspark-Apothekerin Ursula Pfeifer zieht mit ihrer Kosmetikfirma um

Dass sie ihre Remspark-Apotheke schließen musste, war für Ursula Pfeifer eine durchaus emotionale Angelegenheit. Nach 25 Jahren im Waiblinger Einkaufszentrum war Ende 2022 Schluss, der Mietvertrag war der Apothekerin von Eigentümerseite gekündigt worden. In den letzten Wochen hat Ursula Pfeifer „sehr aktiv“ nach einem neuen Standort in Waiblingen gesucht - bislang erfolglos.

Dafür muss nun auch noch ihre Kosmetikfirma umziehen - das Lager im Ameisenbühl wurde ihr ebenfalls gekündigt, sagt Ursula Pfeifer. Doch hier hatte sie Glück: Im Eisental geht es für die Wörishofener Kräuterhaus Dr. Pfeifer GmbH weiter, die die Apothekerin zusammen mit ihrem Mann Dr. Bruno Pfeifer und ihrem Sohn, dem Central-Apotheker Patrick Pfeifer, führt.

Auch Mobiliar aus dem Remspark eingelagert

Während sich die Suche nach einem möglichen neuen Domizil für eine eigene Apotheke schwierig gestaltet, kann das Lager der kleinen Kosmetikfirma demnächst umziehen. Darin befand sich zuletzt auch Mobiliar aus der 2022 geräumten Remspark-Apotheke. Nicht alles davon kann sie wohl mitnehmen, so Ursula Pfeifer. Im Gewerbegebiet Eisental soll bis April alles vorbereitet sein für die Wörishofener Kräuterhaus Dr. Pfeifer GmbH.

Wie es zu den "Andrea Albrecht"-Kosmetika kam

Das kleine Unternehmen hat eine Handvoll Angestellte, inklusive einer Büroleiterin. Mit ihrem Fachwissen sind auch zwei weitere Söhne, die Schorndorfer Hautärzte Dr. Frederic Pfeifer und Dr. Sebastian Pfeifer, an Bord. Firmensitz ist Fellbach, wo Patrick Pfeifer auch die Kappelberg-Apotheke leitet. Wörishofener Kräuterhaus Dr. Pfeifer produziert und vertreibt unter der Marke „Andrea Albrecht“ Kosmetika, vom Haarwasser über die Pflege- bis zur Fußcreme. Außerdem Nahrungsergänzungsmittel, nämlich Süßungsmittel aus Birkenzucker oder Stevia.

Abnehmer sind laut Ursula Pfeifer Apotheken in ganz Deutschland, es gibt aber auch einen eigenen Online-Shop und selbst auf Amazon sind die „Andrea Albrecht“-Kosmetika zu finden.

Namensgeberin ist die Ehefrau eines Apothekers Albrecht, der für sie vor 90 Jahren eine Creme mit Calendula entwickelt habe, um ihr bei einer Hautkrankheit zu helfen. Geholfen hätten ein befreundeter Hautarzt und eine „Kräuterhexe“, heißt es auf der Wörishofener-Internetseite.

Ursula Pfeifers Vater, ebenfalls Apotheker, hatte die Creme schon im Sortiment

Auch Ursula Pfeifer selbst konnte die Creme später helfen, berichtet sie. Ihr Vater Willy Roth, Apotheker in Stuttgart-Giebel, hatte sie in sein Sortiment aufgenommen.

2010 schließlich übernahm die Familie Pfeifer das Wörishofener Kräuterhaus. So kam es zum Namenszusatz „Dr. Pfeifer“. „Das Geheimnis“, so wirbt die kleine Firma mit Waiblinger Dependance: „lange Erfahrung, so viel natürliche Wirkstoffe wie möglich und so wenig Chemie wie nötig“.