Waiblingen: Rotes Kreuz bildet 14 Sanitäter aus - Training für den Ernstfall

Verbrennungen, Kopf- und Bauchverletzungen, Brüche und Kreislaufbeschwerden: Beim Übungstag in Waiblingen hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) 14 Helfer vor Herausforderungen gestellt. Bei verschiedenen Fallbeispielen galt es laut Pressemitteilung, ausgebildete Mimen mit geschminkten Verletzungen fachgerecht medizinisch zu versorgen, um das in der Theorie Gelernte in der Praxis anzuwenden. Für die Teilnehmer war es die Generalprobe vor der Abschlussprüfung der Sanitäter-Ausbildung. Die haben kürzlich alle bestanden.

Ausbildung qualifiziert Einsatzkräfte für erste notfallmedizinische Maßnahmen

„Wir freuen uns, dass wir 14 neue Sanitäterinnen und Sanitäter ausbilden konnten“, sagt Ralph Maier, Ausbilder beim DRK Rems-Murr. Die „Fachdienstausbildung Sanitätsdienst“ qualifiziert Einsatzkräfte, erste notfallmedizinische Maßnahmen bei Notfällen ergreifen zu können.

Trainiert wurde Folgendes: Im Flur stehen zwei junge Helfer. Nebenan liegt ein Mann auf dem Boden. Ausbilderin Beate Wichtler setzt sie ins Bild über das vorliegende Szenario: Bei Gartenarbeiten ist ein Mann von der Leiter gefallen. Nach Lehrbuch gehen die Sanitäter vor, beobachtet von ihren Kollegen. Sie sprechen die Person an, stellen eine Kopfverletzung fest, checken die Atmung und bringen den bewusstlosen Mann in die stabile Seitenlage. Damit stellen sie sicher, dass die Atemwege frei gehalten werden und Erbrochenes oder Blut ablaufen kann. Nach den lebensrettenden Maßnahmen setzen sie den Notruf ab und versorgen den Patienten weiter. Die Ausbilder schauen zu. Die Übung endet mit dem Eintreffen des Rettungsdienstes, den Beate Wichtler mimt. Zeit für ein Fazit – zuerst berichtet der Mime: Der Kopf wurde nicht richtig überstreckt. Es folgt ein fundiertes Feedback der Ausbilder. „Die Bewusstlosigkeit ist in diesem Fall vorrangig vor der leicht blutenden Kopfverletzung zu behandeln“, sagt Beate Wichtler. Es war demnach richtig, den Mann sofort in die stabile Seitenlage zu bringen.

Ausbilder Ralph Maier: „Jetzt habt ihr keine Zeit für unwichtige Maßnahmen“

Bei jedem Fall stehen andere Faktoren im Mittelpunkt. Ein Beispiel: Eine Frau wurde von ihrem Pferd getreten. Sie schreit, windet sich. Das Helfer-Team stellt innere Blutungen fest. „Jetzt habt ihr keine Zeit für unwichtige Maßnahmen“, sagt Ralph Maier. Immer geht es darum, dass die angehenden Sanitäter die Notfall-Situation erfassen, beurteilen und die angezeigte lebensrettende Sofortmaßnahme einleiten. Rückfragen beantworten die Ausbilder. Wenn nötig, knien sie und zeigen, wie man die Atmung überprüft oder die Pupillen checkt. „Ihr müsst regelmäßig prüfen: Atmet die Person? Atmet sie häufig? Atmet sie effektiv?“

Bei einer Übung vergessen zwei junge Rotkreuzlerinnen, den Notruf zu alarmieren. Alles wird im Nachgang besprochen. Im Ernstfall gelte es auch, die eigene Sicherheit im Blick zu haben, etwa bei einem Verkehrsunfall, betonen die Ausbilder. Sie raten, Zeugen zu befragen, um herauszufinden, wie hoch beispielsweise ein Sturz war. Auch können sie Arbeiten delegieren. Passanten könnten einen Notruf absetzen, eine Decke für den Wärmeerhalt organisieren. Das Team der Notfalldarstellung hat ganze Arbeit geleistet: Die geschminkten Verbrennungen sehen echt aus. Auch der Mime erzeugt eine Atmosphäre, als wenn die Küche, wo die Übung stattfindet, nach Rauch riechen würde. Nach einem vermeintlichen Grillunfall zittert er, schreit, klagt über Schmerzen und steht sichtlich unter Schock. So werden die angehenden Sanitäter auf die Realität vorbereitet.

Im Notfall auch Gaffer abweisen

Wichtig ist es, mit den Menschen zu reden, Ruhe auszustrahlen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Psychische Betreuung und medizinische Versorgung gehen dabei Hand in Hand. In einem Fallbeispiel werden die Helfer auf die Probe gestellt, dass sie im Notfall auch Gaffer abweisen sollen.

An sechs Wochenenden fand die Ausbildung der Helfer statt. Die Rechnung ist laut dem Roten Kreuz einfach: Je mehr ausgebildete Sanitäter es im Kreis gibt, desto größer ist der Nutzen für die Bevölkerung. Trotzdem rät das DRK den Menschen weiterhin, regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Laut Ausbilder Ralph Maier gilt für Laien als auch für Sanitäter: „Erste Hilfe lebt von Improvisation.“