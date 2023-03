Waiblingen: Schüler von KSWN und Merian-Schule wollen bei Blutkrebs helfen

„Wir haben ja Erfahrung mit den Wattestäbchen“, scherzt Matteo Valle. Der Schüler am Waiblinger Wirtschaftsgymnasium nimmt sich selbst drei Abstriche seiner Wangenschleimhaut. Kein Corona-Test, sondern die Registrierung als Stammzellenspender bei der DKMS: Der 17-jährige Schüler aus Fellbach ist einer von 160 Schülerinnen und Schülern der Kaufmännischen Schule (KSWN), die sich dafür entschieden haben.

Drei geheilte Personen durch Stammzellenspende der KSWN in 2018

Organisiert wurde die Registrierungsaktion von der Schülermitverantwortung (SMV). „Es hat an unserer Schule schon Tradition, dass wir uns für die DKMS engagieren“, sagt SMV-Verbindungslehrer Ayhan Kilinc. 2018 war die letzte Aktion und es konnten laut KSWN tatsächlich drei Menschen mit Hilfe von Stammzellenspenden dieser Schule geheilt werden.

Wirtschaftsgymnasiast Jona Rieger kannte die DKMS schon. In seinem Bekanntenkreis gebe es eine Freundin, die mit Leukämie kämpfen musste und gerettet wurde. „Hier zu helfen, ist kein Aufwand“, sagt der 17-Jährige, „drum mache ich es.“

Auch an der Maria-Merian-Schule 100 potenzielle Spender gefunden

Auch an der benachbarten Maria-Merian-Schule hat es gerade eine Informationsveranstaltung zum Thema Stammzellenspende gegeben. Nach Angaben der Schule haben sich hier 100 Personen als potenzielle Spender bei der gemeinnützigen DKMS registriert.

Alle Schülerinnen und Schüler seien über die Arbeit der Organisation, über die Krankheit Blutkrebs und die Registrierung informiert worden. Auch wurden mehrere Hundert Euro an Spenden generiert. „Die Aktion wurde in Form von Projektunterricht durchgeführt, das heißt ein großer Teil der Arbeit lag bei den Schüler/-innen unserer 12. Klassen“, so die Schule. „Sie haben sich zuerst selbst über das Thema informiert, anschließend ihr Wissen in den anderen Klassen der Schule multipliziert, Kuchenverkäufe organisiert und Spenden bei regionalen Firmen gesammelt.“