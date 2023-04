Waiblingen: „Schandfleck“ in Winnender Straße fast abgerissen - für Wohnungsbau

Jahrelang stand das Haus in der Winnender Straße 32 in Waiblingen leer – nun ist das als „Schandfleck“ bekannte Gebäude fast komplett abgerissen. „Der Großteil des Gebäudes und der Bodenplatte ist abgebrochen“, erläutert Peter Brandstetter, Technischer Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft. Ein Teil der Wand zum Bestandsgebäude könne aber erst durch den Rohbauer, der die Brandwand auf dem Nachbargrundstück errichten soll, Zug um Zug abgebrochen werden.

Gebaut wird im Auftrag der Bürgerstiftung Waiblingen

Der Bau dieser Brandwand soll nach den Osterferien stattfinden – also frühestens ab der zweiten Aprilhälfte. Die Arbeiten werden laut Peter Brandstetter circa drei Wochen dauern. Klar ist seit langem, dass die städtische Wohnungsgesellschaft in der Winnender Straße sozial geförderte Wohnungen bauen will – und zwar im Auftrag der 2004 gegründeten Bürgerstiftung Waiblingen.

Bereich zwischen Feuerwehrgerätehaus und Schäferkreisel wird aufgewertet

Deren Vorstand hatte schon vor vielen Monaten beschlossen, das Stiftungsvermögen in ein Mehrfamilienhaus zu stecken, in dem alle Wohnungen zu einer deutlich reduzierten Miete angeboten werden. Mit dem Neubau wird der Bereich zwischen dem Waiblinger Feuerwehrgerätehaus und dem Schäferkreisel letztlich aufgewertet. Laut Peter Brandstetter von der Wohnungsgesellschaft soll mit dem Bau der Wohnungen Mitte des Jahres 2023 begonnen werden. „Es werden die Hauptgewerke Rohbau und Haustechnik vorab ausgeschrieben, um ausreichend Kostensicherheit für die Bürgerstiftung zu erreichen.“

Neue Wohnungen könnten in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 fertig werden

Die Bauzeit soll 15 bis 18 Monate betragen. Bei einem Baubeginn zur Jahresmitte könnte das neue Gebäude also schon im Verlauf der zweiten Hälfte des Jahres 2024 fertig werden. Alle Wohnungen werden an die Stadt vermietet als Sozialwohnungen. Wer dort leben will, muss einen Wohnberechtigungsschein haben. Dieser kann unter bestimmten Bedingungen bei der Stadt beantragt werden.

Der geplante Wohnungsmix hat sich nicht verändert. Entstehen werden vier 2-Zimmer-Wohnungen, vier 3-Zimmer-Wohnungen und eine 4-Zimmer-Wohnung. Die Größe der Wohnungen liegt zwischen 42 und 92 Quadratmetern. Zwei Wohnungen im Erdgeschoss sollen rollstuhlgerecht werden. Insgesamt entstehen rund 570 Quadratmeter Wohnfläche. Die Kostenschätzung wurde laut Peter Brandstetter noch nicht angepasst. Daher, betont der Technische Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft, werden die Hauptgewerke zuerst ausgeschrieben, um danach mehr Kostensicherheit zu haben.

Vor einigen Jahren wollte die Stadt das Grundstück noch an einen privaten Investor veräußern

Beim Abriss und Neubau in der Winnender Straße 32 sollte es eigentlich viel schneller vorangehen. Noch im Spätsommer 2021 ging die Stadtverwaltung davon aus, dass Ende des Jahres 2021 oder Anfang 2022 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann. Letztlich hat sich alles um mehr als ein Jahr verzögert. Die Verwaltung wollte übrigens noch vor einigen Jahren das marode Gebäude in der Winnender Straße 32 an einen privaten Investor verkaufen – das allerdings hat der Gemeinderat abgelehnt. Die städtische Wohnungsgesellschaft wurde danach – noch zur Zeit des früheren Oberbürgermeisters Andreas Hesky – personell aufgestockt und auch mit mehr Finanzmitteln ausgestattet, um schlagkräftiger zu werden und mehr stemmen zu können.