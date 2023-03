Waiblingen: So leben die 166 Bewohner im größten Flüchtlingsheim der Stadt

„Ich habe ein echtes Problem mit der Wohnung“: Der Familienvater aus Eritrea lebt nach eigenen Angaben schon seit sechs Jahren in der Flüchtlingsunterkunft im Marienheim am Kätzenbach. Er würde mit seiner Frau und den beiden Kindern (elf Monate und zwei Jahre) gerne in eine Wohnung der Stadt Waiblingen ziehen – doch trotz Wohnberechtigungsschein sind die Wartezeiten lang und die Aussichten ungewiss.

Der Eritreer besucht derzeit einen Deutschkurs, abwechselnd vier und drei Tage in der Woche. Die älteste Tochter geht in die städtische Spielgruppe im Marienheim, die es immer dienstags und donnerstags gibt. Sie dient zur Vorbereitung auf den Kindergarten. Zum Gottesdienst fährt der Familienvater zur eritreischen Gemeinde nach Stuttgart. Das Zimmer der vierköpfigen Familie liegt im dritten Stock, den Kinderwagen ihres Babys müssen sie immer die vielen Treppenstufen hochtragen. „Einen Aufzug gibt es hier nicht – die funktionieren nicht“, sagt Ikram Ahmed, die als Sozialarbeiterin der Caritas seit September 2020 für Geflüchtete in Waiblingen da ist.

166 Menschen aus 18 Nationen leben derzeit im Marienheim

Von Herbst 2015 an betrieb der Landkreis im Marienheim eine Erstunterbringung, seit Januar 2018 ist es eine Unterkunft der Stadt – und zwar mit aktuell 166 Bewohnern. Davon sind rund 50 noch Kinder. Für sie gibt es immer wieder Kooperationsangebote der Kunstschule Unteres Remstal, freitags kann zudem regelmäßig die Jugendfarm auf der Korber Höhe besucht werden. Lange kam auch das Spielmobil der Stadt vorbei, derzeit muss es aber wegen personeller Engpässe pausieren.

Belegt sind im Marienheim der zweite bis fünfte Stock des ehemaligen Seniorenheims der katholischen Paul-Wilhelm-von-Keppler-Stiftung, größtenteils wohnen hier Familienverbünde aus momentan 18 verschiedenen Nationen. Platz wäre hier für bis zu 200 Menschen, aber in der Praxis wird diese Zahl kaum erreicht. Die Caritas, die auch fürs Belegungsmanagement in den städtischen Unterkünften zuständig ist, versucht nämlich, allein nach Deutschland gekommene männliche Geflüchtete höchstens zu zweit in einem Zimmer unterzubringen. Es wäre zwar möglich, auch drei bis vier Männer in einem Zimmer unterzubringen, aber dadurch würde sich das Konfliktrisiko erhöhen. „Sonst gibt es ständig Polizeieinsätze“, sagt Steffen Benzler, der seit Mai 2022 als Caritas-Sozialarbeiter in Waiblingen tätig ist.

Alkoholtrinken und Rauchen ist in der Unterkunft nicht erlaubt

Immer wieder sind Jungs oder Mädchen auf den langen Fluren zu sehen, meistens beim Spielen. Ein Mädchen hat sichtlich Spaß daran, sich auf einem Bürostuhl zu drehen. Piktogramme weisen darauf hin, dass nicht alles hier in den Gängen erlaubt ist. Fußball etwa ist untersagt, ebenso Radeln, Skaten, Rollschuh- und Rollerfahren. Von 22 Uhr abends bis 8 Uhr in der Früh müssen die Bewohner die Nachtruhe einhalten, Alkoholtrinken und Rauchen ist im ganzen Gebäude nicht erwünscht. Wer seine Wäsche trocknet, muss dies auf dafür vorgesehenen Abstellflächen tun – aber nicht jeder hält sich immer daran, wie Sozialarbeiter Steffen Benzler weiß. „Die Leute haben Angst, dass ihr Zeug geklaut wird.“

Sozialarbeiter Steffen Benzler: „Es gibt nur ein, zwei Problemfälle“

Für die Bäder und Toiletten gibt es ebenfalls Regeln. Ein Teil davon ist nur für Männer, der andere nur für Frauen. Ein alleinstehender Mann hat deshalb nur einen Schlüssel für die Männertoilette, eine Mutter mit zwei Töchtern nur einen Schlüssel für die Frauentoilette. In der Praxis allerdings kommt es immer wieder vor, dass in Familien mit beiden Schlüsseln zum Beispiel auch der Mann auf die Frauentoilette geht, weil diese einfach näher liegt oder gerade nicht besetzt ist.

Eine Mutter aus Eritrea erzählte, dass sie genau das stört. Hier stößt allerdings die Überwachung der Regeln an ihre Grenzen, ebenso wie beim Thema Lüften. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes überprüft zwar etwa mit Blick aufs Energiesparen, ob irgendwo Fenster offen gelassen wurden, aber er kann nicht überall gleichzeitig sein. Immerhin ist eine Security-Kraft an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr da. Ärger gibt es laut Sozialarbeiter Steffen Benzler mit den 166 Bewohnern im Marienheim kaum. „Es gibt nur ein, zwei Problemfälle.“

Notfallzimmer für Obdachlose und bei Fällen häuslicher Gewalt

Wer zu oft die Regeln bricht, dem kann auch eine Verlegung drohen. Es ist aber das letzte Mittel. Caritas-Fachbereichsleiterin Annika Wahl betont, dass es die Aufgabe der Sozialarbeiter ist, mit den Menschen im Gespräch zu bleiben und sie zu motivieren, die Hausregeln einzuhalten. Im Marienheim gibt es auch vier Notfallzimmer, in denen kurzfristig Obdachlose untergebracht werden können. Oder Menschen, die aufgrund von häuslicher Gewalt erst mal nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren können. Es sind allerdings nicht die einzigen Notfallzimmer der Stadt, betont Karl-Henning Reuter, Leiter des Fachbereichs Gesellschaftliche Teilhabe und Soziales. Etwa alle sechs Monate, sagt Sozialarbeiter Steffen Benzler, gebe es jemanden, der wegen häuslicher Gewalt ins Marienheim komme.

Aufs Minag-Gelände in Beinstein kommen Mobilheime für 60 bis 65 Flüchtlinge

Karl-Henning Reuter geht davon aus, dass Waiblingen noch viel mehr Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete braucht. Der Landkreis weist der Stadt nach wie vor pro Monat 40 bis 50 neue Geflüchtete zu. Auf dem einstigen Minag-Gelände in Beinstein sollen zwar Mobilheime für 60 bis 65 Flüchtlinge aufgestellt werden, auch will die Stadt nach Abbruch des Schwesternwohnheims am Kätzenbach ein Wohnheim für rund 80 Flüchtlinge errichten – dadurch kann aber der kurzfristige Bedarf in den nächsten Monaten nicht abgedeckt werden. Zwar hat Waiblingen laut Reuter noch Reserven, doch die Verwaltung braucht schnell Angebote für Wohnraum – auch in Gewerbeimmobilien. „Wir suchen sehr dringend Kapazitäten.“