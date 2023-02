Waiblingen: Stadt plant 2023 mehrtägiges Jugendkultur-Festival in der Skate-Bowl

Jugendliche haben unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren gelitten – und genau deshalb will die Stadt Waiblingen für diese Zielgruppe jetzt ein großes Jugendkultur-Festival veranstalten. Motto: „We are the future“ („Wir sind die Zukunft“). Stattfinden soll das Ganze im Juli 2023 – und zwar an mehreren Tagen im Skaterpark beim Waiblinger Hallenbad, der im Rahmen der Remstal-Gartenschau 2019 umgebaut wurde. „Wir wollten endlich wieder was in der Bowl machen“, sagt Thomas Vuk, Fachbereichsleiter Kultur und Sport bei der Stadt Waiblingen.

Im Juni 2019 fand in der Skate-Bowl der „Vans BMX Pro Cup“ statt

Im September 2019 fand dort schon mal ein Kulturfest für die Jugend statt, damals kamen mehr als 300 Besucher. Im Juni 2019 gab es in der Skate-Bowl den „Vans BMX Pro Cup“, an dem namhafte Fahrer der BMX-Szene aus verschiedenen Ländern teilnahmen, wie Sergio Layos und Teresa Azcoaga aus Spanien, Larry Edgar aus den USA oder Corey Walsh aus Kanada. Beim Jugendkultur-Festival sollen auch wieder herausragende BMX-Fahrer und Skater eingeladen werden. Es soll Workshops geben, in denen Jugendliche die Sportarten ausprobieren können und dabei Tipps von den Profis erhalten. Dafür will Thomas Vuk eng mit regionalen Shops der Skater- und BMX-Szene sowie Vereinen zusammenarbeiten.

Thomas Vuk: „Da wollen wir bekannte Graffiti-Künstler holen“

Bei dem Fest soll auch in der Skate-Bowl getanzt werden. Es werden Tanz-Workshops veranstaltet, in Kooperation mit der freien Tanz- und Theaterszene. Jugendliche sollen zudem T-Shirts mit eigenen Slogans erstellen können. Auch gibt es ein Angebot, bei dem aus Material von alten Skateboards Schmuckstücke hergestellt werden. Auch Graffiti wird es geben. „Da wollen wir bekannte Graffiti-Künstler holen“, betonte Thomas Vuk in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Kultur und Sport (WKS) Anfang Februar. Zusammen mit der Kunstschule Unteres Remstal sollen junge Leute dann auch die Möglichkeit haben, sich an der vorhandenen Graffiti-Wand kreativ auszuleben.

Mehrweggeschirr und möglichst eine Verpflegung aus der Region

Für die Musik sollen Bands und DJs sorgen. Hierfür kooperiert die Stadt mit dem Kulturhaus Schwanen, dem Popbüro Stuttgart und der Veranstaltungsreihe „Waiblingen rockt“. Mit Blick aufs in der Nähe liegende Naturschutzgebiet soll es zudem ökologische Führungen geben sowie Workshops zu Umweltthemen – zum Beispiel unter Einbeziehung der Jugendfarm. Beim Catering will die Stadt darauf achten, dass Essen und Getränke möglichst aus der Region stammen und nachhaltig sind. Auch ist vorgesehen, Mehrweggeschirr zu verwenden.

Bei den Stadträten im Ausschuss kam das Konzept des Jugendkultur-Festivals sehr gut an. Roland Wied (SPD) gefiel, dass Waiblingen mit diesem Ansatz eben keine Großveranstaltung bietet, die sich vor allem um Konsum dreht und zudem finanzielle Risiken birgt. Julia Papadopoulos (Grünt/Tierschutzpartei) regte an, bei der Auswahl der Verpflegung noch einen Schritt weiter zu gehen. „Es wäre ein tolles Zeichen, wenn wir das Catering komplett vegetarisch und vegan aufstellen würden.“

OB Sebastian Wolf: „Wir haben auch eine coole Location“

Wolfgang Bechtle (CDU/FW) lobte das Konzept der Stadt ebenfalls und schlug noch vor, auch Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich bei dem Jugendkultur-Festival mit einem Stand zu präsentieren. Diese könnten so vielleicht Nachwuchs gewinnen. Auch regte er an, Menschen aus der Ukraine und Personen mit Behinderungen einzubinden. Oberbürgermeister Sebastian Wolf zeigte sich offen für die Anregung und betonte, dass man bewusst einen diversen Ansatz verfolge. Mit dem gewählten Veranstaltungsort ist er sehr zufrieden. „Wir haben auch eine coole Location.“

FDP-Stadträtin Andrea Rieger wollte noch wissen, wann das Festival eigentlich genau stattfinden soll. In der Präsentation wurden nämlich zwei verschiedene Zeiträume genannt – einmal der 21. bis 23. Juli und einmal der 28. bis 30. Juli 2023. Thomas Vuk stellte daraufhin klar, dass die Entscheidung noch vom Terminplan der Kooperationspartner abhängt. „Wir sind da ganz offen.“