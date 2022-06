Waiblingen sucht Erzieher: Erste „positive Resonanz“ auf Kita-Plakat-Kampagne

Wie in fast jeder Kommune fehlen auch in Waiblingen Kita-Fachkräfte. Um Personal zu gewinnen, setzt die Stadt unter anderem auf die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA), bei der der Nachwuchs von Anfang an Gehalt bekommt - im Gegensatz zur schulischen Ausbildung. Über 50 Ausbildungsplätze bietet die Stadt an. Um neues Personal zu gewinnen, hat die Verwaltung außerdem eine Werbekampagne gestartet. Dazu gehörten auch große Plakate, unter anderem am Bahnhof, sowie acht Brückenbanner, die ab Mitte Mai für zwei Wochen - teils auch länger - im Stadtgebiet zu sehen waren. Mit Erfolg?

Auf Nachfrage unserer Redaktion hat die Verwaltung nun eine erste Zwischenbilanz gezogen: „Bisher konnte eine positive Resonanz auf die Kampagne wahrgenommen werden“, heißt es vom Fachbereich Bildung und Erziehung. „Diese Wahrnehmung geht unter anderem auf Rückmeldungen von Mitarbeitenden aus Kindertageseinrichtungen und von Eltern zurück.“

Die Kampagne geht nun digital in den sozialen Medien weiter. Außerdem sollen Anfang Juli erneut Plakate angebracht werden. „Danach soll die Wirksamkeit ausgewertet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt konnte noch keine Auswertung erfolgen.“ Zur Kampagne, die die Stadt mit der Agentur „Urban Propaganda“ aus Stuttgart entwickelt hat, gehören auch Anwerbemaßnahmen an Hochschulen im Großraum Stuttgart und Interviews mit Kita-Beschäftigten, die im Amtsblatt „Staufer-Kurier“ und auf der Website der Stadt veröffentlicht werden.

Ziel: Die Stadt soll als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden - nicht nur für Neulinge, sondern auch für bisherige Mitarbeiter. Schwerpunkt der Verwaltungsbemühungen ist neben der Gewinnung von Personal auch die Bindung und Entwicklung derjenigen, die man schon hat. Deswegen gibt es Weiterqualifizierungen, Team-Entwicklungsmaßnahmen und gesundheitsfördernde Maßnahmen, so die Stadt. Auf den Plakaten wurde auch mit einem ÖPNV-Fahrtkostenzuschuss von 50 Prozent geworben.

Erzieherinnen und Erzieher sollen auch entlastet werden: „Durch den Aufbau von multiprofessionellen Teams wird ergänzendes Personal, wie zum Beispiel Heilpädagoginnen, einbezogen, welches beratend in den Kindertageseinrichtungen tätig ist und die Fachkräfte in herausfordernden Situationen unterstützt“, so Carolin Buchen, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bildung und Erziehung.

Zur Frage, wie viele Stellen in Kitas derzeit offen sind, heißt es: Dies unterliege „sehr kurzfristigen Schwankungen“, da man „dauerhaft auf der Personalsuche“ sei. Unbesetzte Stellen in den Kitas würden schnellstmöglich besetzt. Auf der Internetseite der Stadt sind momentan verschiedene Stellen im Kita-Bereich ausgeschrieben, darunter: