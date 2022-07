Waiblingen: Unfall mit Post-Lkw auf der Alten B14 auf Höhe des Röteparks (19.7.)

Auf der Alten Bundesstraße 14 (L 1193) auf Höhe des Röteparks in Waiblingen hat sich am Dienstagnachmittag, 19. Juli 2022, ein Unfall ereignet. Involviert in den Unfall waren ein Post-Lkw und ein Sprinter. Der Unfall ereignete sich auf der Alten B14 in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz.

Kurz vor der Kreuzung Jesistraße von der rechten auf die linke Spur gewechselt

Ein bisher unbekannter Fahrzeugfahrer befuhr laut Polizeibericht am Dienstag gegen 14.20 Uhr die Alte Bundesstraße in Fahrtrichtung Waiblingen-Mitte. Kurz vor der Kreuzung Jesistraße wechselte er von der rechten auf die linke Geradeaus-Spur und übersah hierbei den Mercedes-Sprinter eines 28-Jährigen. Um einen Zusammenstoß mit dem bisher unbekannten Fahrer zu verhindern, wich der Fahrer des Sprinters laut Polizei nach links auf die Linksabbiegespur aus und fuhr hierbei auf ein stehendes Fahrzeug eines Paketdienstes auf.

Der 28-Jährige Sprinter-Fahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sprinter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro. Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug unbeschädigt blieb, flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun dringend Zeugen, die entsprechende Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.