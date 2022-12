Waiblingen: Unterführung zwischen Postplatz und Querspange verwahrlost - Besserung in Sicht?

In der Querspange befinden sich unter anderem die Zentralklinik und der Rewe-Markt, die für die medizinische Versorgung und den Lebensmitteleinkauf der Waiblinger nicht wegzudenken sind. So gar nicht ins Bild passt aber die verwahrloste Unterführung in Richtung Postplatz. Besonders unschön wirkt der dunkle Bereich um die leerstehende Shisha-Bar. Sorge bereitet auch die Schließung des Modegeschäfts „No Tabu“ weiter oben. Was sagen die Stadt Waiblingen und die Eigentümer zu diesem Zustand?

Schon der Postplatz steht viel in der Kritik. Wegen seines Erscheinungsbilds als Asphalt- und Betonwüste, wegen des Verkehrs an der Tiefgaragen-Einfahrt und wegen seiner fragwürdigen Beliebtheit bei einer problematischen Klientel. Doch die angrenzende Unterführung macht den Gesamteindruck nicht besser – im Gegenteil. Immerhin: Die Situation ist beim Rathaus und beim Eigentümer bekannt, und sie versprechen Verbesserungen. Während sich die Passage mit der Treppe in städtischem Besitz befindet, gehört die eigentliche Immobilie mit den Flächen des Rewe-Markts, der Apotheke, des Parkhauses und der Klinik seit dem Frühjahr 2022 der Immobiliengesellschaft Captiva.

„Gesprächsfaden mit Eigentümer wieder aufgenommen“

Der Verkauf an die Hamburger wird von der Stadt als gute Nachricht gesehen: „Wir sind froh, dass wir mit Captiva einen Eigentümer haben, mit dem wir in engem Austausch stehen und der sich seiner Verantwortung für eine für die Waiblinger Innenstadt wichtige Immobilie bewusst ist“, sagt Oberbürgermeister Sebastian Wolf. Durch die Übernahme sei der - offenbar zeitweise abgebrochene - Gesprächsfaden „wieder aufgenommen“ worden. Bald soll ein weiteres Gespräch zwischen Bauverwaltung, Wirtschaftsförderung und Captiva stattfinden. Vor dem Besitzerwechsel gehörte das Querspangen-Gebäude einer luxemburgischen Immobiliengesellschaft. Das Parkhaus, dessen Zufahrt quer über den Postplatz führt, wird zwar von der städtischen Parkierungsgesellschaft mit verwaltet, hinkt aber dem Standard der städtischen Parkhäuser wie am Postplatz-Forum oder der Marktgarage offensichtlich hinterher.

Schließung von „No Tabu“: Nachfolger-Suche läuft

Die Suche nach einer Nachfolge für das Modegeschäft „No Tabu“, dessen Betreiber das Geschäft aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben, läuft. Die Schließung ist aus Sicht der Stadt „leider keine gute Entwicklung“. Die Wirtschaftsförderung habe sich mit Captiva über verschiedene Nutzungsüberlegungen ausgetauscht. Die Entscheidung liegt beim Eigentümer. Die Immobilie sei überwiegend gut vermietet, betont OB Wolf. Besonders der Rewe und die medizinischen Einrichtungen brächten Besucher-Frequenz für die Innenstadt. Positiv sei zudem, dass der Supermarkt einen privaten Kaufmann als Betreiber bekommen habe, der neue Impulse setze.

OB Sebastian Wolf: Zustand der Passage "nicht erfreulich"

„Nicht erfreulich“ sei die Situation in der Passage, bestätigt der Rathauschef. „Das haben wir bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht – und in dieser Beurteilung sind sich Eigentümerin, Stadtverwaltung und der Betreiber des Rewe-Marktes einig.“ Durch die Beendigung des Mietverhältnisses mit der Shisha-Bar Aqua, die wohl einige Zeit in Anspruch genommen habe, bestehe nun die Chance, die Passage neu zu ordnen und die Situation zu verbessern. Die Shisha-Bar befindet sich inzwischen im Ameisenbühl. Schon vor zwei Jahren habe die Stadtverwaltung die Initiative ergriffen und eine Verbesserung der Passage angeregt. Der Eigentümerwechsel und die Klärung der Situation mit der Shisha-Bar hätten zu einer Verzögerung geführt.

Captiva will langfristige Lösung

Die Captiva scheint an einer Aufwertung der Querspange beziehungsweise an einer Belebung der Leerstände durchaus interessiert. „Wir befinden uns momentan in laufenden Gesprächen mit der Stadt Waiblingen, bestehenden Mietern sowie auch neuen Mietinteressenten“, bestätigt die zuständige Vermögensverwalterin. Angestrebt werde eine langfristige Lösung für die Passage einschließlich der ehemaligen Bar.

Den Postplatz als Visitenkarte der Stadt zu einem angenehmeren Ort zu machen, ist ein Wahlkampfversprechen des OB. Umgestaltungen des Postplatzes und des Vorplatzes der Querspange müssten jedoch in Zusammenhang mit der Immobilie betrachtet werden. Daher müsse die Stadt auch abwarten, was die Eigentümerin vorhat. Richtig Konkretes gibt’s aktuell nicht. Parallel zur Abstimmung mit den Eigentümern und dem Rewe-Betreiber hat die Stadt beim Regierungspräsidium schon mal einen Förderantrag für Umgestaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich gestellt, um möglichst auch Fördergelder für die zukünftigen Maßnahmen einzusetzen.