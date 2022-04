Nach einer längeren Corona-Pause hat in Bittenfeld wieder eine Brennholz-Versteigerung stattgefunden. Laut Ortsvorsteherin Veronika Franco Olias kamen rund 100 Leute zum Versteigerungsort im Waldgebiet am Oberen Zuckmantel, der erzielte Erlös liegt bei 13.847 Euro. „Das geht in die Stadtkasse.“ 2021 wurde das Holz aus dem Bittenfelder Wald wegen der Corona-Lage nur telefonisch zu einem festen Preis verkauft.

119 Festmeter Buchenbrennholz und 93 Festmeter Eichenbrennholz

{element}