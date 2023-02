Waiblingen: Warum der CBD-Automat nahe einer Schule schon wieder abgebaut wurde

So schnell wie der CBD-Automat in der Steinbeisstraße in Waiblingen aufgetaucht ist, so schnell war er auch wieder weg. Hans-Jürgen Bucher, Schulleiter der Gewerblichen Schule, hat das Verschwinden des Automaten mit Cannabis-Produkten am vergangenen Montag bemerkt. Er findet es gut, dass der Automat nun wieder abgebaut ist.

Die Anwältin des Betreibers spricht von einer „unternehmerischen Entscheidung“. Während der wenigen Tage, an denen der Automat neben dem Kübler-Imbiss und damit direkt gegenüber dem Beruflichen Schulzentrum stand, hat er für viel Gesprächsstoff gesorgt. Vor allem die Schulleiter übten deutliche Kritik.

Betreiber des CBD-Automaten verweist an Rechtsanwältin

Eine Frage drängt sich nun auf: Warum wurde der Automat nach so kurzer Zeit abgebaut? „Das war eine unternehmerische Entscheidung“, sagt Rechtsanwältin Julia Seestädt von der Cannabis-Kanzlei, die in Schleswig-Holstein ansässig ist. Die Anwältin antwortet stellvertretend für die Betreiber der CBD-Automaten, das Unternehmen „Dynamit CBD“. Der Abbau wurde demnach nicht von Staatsanwaltschaft oder Polizei veranlasst.

Das bestätigt das Polizeipräsidium Aalen auf Nachfrage unserer Redaktion. „Warum der Automat entfernt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis“, sagt Pressesprecher Rudolf Biehlmaier. Er bestätigt auch, dass die Aufstellung diverser CBD-Automaten der Polizei bekannt ist. „Wenn daraus CBD-Produkte ohne den Wirkstoff THC abgegeben werden, liegt nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft kein Anfangsverdacht einer Straftat vor“, so Biehlmaier.

Was bedeutet "CBD" eigentlich?

Die Abkürzung CBD steht für Cannabidiol, welches in Cannabispflanzen enthalten ist. Allerdings fällt Cannabidiol nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, anders als der ebenfalls in den Pflanzen enthaltene Wirkstoff THC. Auf dem nun entfernten Automaten versicherte das Unternehmen „Dynamit CBD“ auf einem Aufkleber, die Produkte seien „ab sofort mit doppeltem CBD-Gehalt und THC-frei“. Auf den Verpackungen im Automaten stand zu lesen: „Nicht zum Verzehr geeignet! Räucherware aus fermentiertem Nutzhanf nach europäischem Sortenkatalog. Nicht zur Einnahme bestimmt. Verkauf ab 18 Jahren!“ Um die Produkte aus dem Automaten zu holen, musste ein Ausweisdokument durch einen Kartenschlitz gezogen werden.

Dass der Automat in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft nun wieder weg ist, haben die Schulleiter mit Erleichterung registriert. Vor allem der Standort habe „für Unverständnis und allgemeines Kopfschütteln gesorgt“, sagt Ingrid Klumpp, Schulleiterin der Maria-Merian-Schule. Ähnlich fallen die Reaktionen in der Kaufmännischen Schule aus.

Hier hat Schulleiterin Birgit Bürk bereits mit SMV und dem Lehrerkollegium gesprochen, die den Standort ebenfalls für schlecht gewählt hielten. Schließlich haben die Schulen im Beruflichen Schulzentrum auf dem Ameisenbühl mit Drogenproblemen in der Schülerschaft zu kämpfen. Zwar beinhaltete der Automat laut Betreiber keine Produkte mit dem berauschenden Wirkstoff THC. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußerte Schulleiter Hans-Jürgen Bucher dennoch die Sorge, dass Schülern so der Einstieg in den Konsum von Rauschmitteln erleichtert werde. Ein solcher Automat „hat vor der Schule nichts verloren“, findet Ingrid Klumpp.

Eine Vorgabe darüber, dass Spirituosen, Zigaretten oder Tabakwaren nicht vor Schulen verkauft werden dürfen, gebe es nicht, sagt Oliver Conradt. Dem Leiter der Abteilung Ordnungswesen der Stadt sind zum Zeitpunkt der Anfrage keine weiteren CBD-Automaten in Waiblingen bekannt.

Größeres Drogenproblem durch mögliche Cannabis-Legalisierung an Schulen?

Dass solche Automaten vor einem Schulzentrum aufgestellt werden, ist also nicht verboten. Die Frage sorgt aber schon seit Jahrzehnten für Kontroversen. „Der Bundesverband Deutscher Tabakwaren-Großhändler und Automatenaufsteller (BDTA) hat sich im April 1997 verpflichtet, keine Zigarettenautomaten mehr im Umfeld von Schulen oder Jugendzentren anzubringen und bestehende Automaten zu entfernen“, sagt Oliver Conradt. Solche Selbstverpflichtungen seien jedoch rein freiwillig. In den vergangenen Tagen und Wochen seien keine Beschwerden über den CBD-Automaten in der Steinbeisstraße beim Ordnungsamt eingegangen, so der Amtsleiter.

In Absprache mit den anderen Rektorinnen und Rektoren hat Schulleiterin Ingrid Klumpp den Standort des CBD-Automaten bei der Versammlung der Waiblinger Schulleitungen angesprochen. Dort seien die Reaktionen ähnlich ausgefallen – vor allem habe Unverständnis geherrscht.

„Wir haben die Stadt über den Automaten in Kenntnis gesetzt“, sagt sie. Gerade jetzt, wo die Bundesregierung auch THC-haltiges Cannabis legalisieren will, sieht die Rektorin ein zusätzliches Risiko zu den bereits bestehenden Drogenproblemen an der Schule.

Nach den Plänen der Bundesregierung soll Cannabis rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Volljährigen soll es erlaubt sein, kleine Mengen zu kaufen und zu besitzen, laut Bundesregierung aber nur „in lizenzierten Fachgeschäften und ggf. Apotheken“. Werbung für Cannabis-Produkte soll untersagt sein. Einen Gesetzesentwurf gibt es bislang nicht.