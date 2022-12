Waiblingen will das Fahrradparken am Bahnhof leichter und komfortabler machen

Am Parkhaus am Bahnhof Waiblingen gibt es nach Ansicht von Fahrrad-Aktivisten zu wenige Abstellmöglichkeiten. Die Radfahrer-Arbeitsgemeinschaft Pro Velo forderte nun in einem Haushaltsantrag, die Ausstattung zu verbessern. Denn: Fünf nachträglich installierte Fahrradbügel an der Südseite des Bahnhofs seien viel zu wenig für alle Bahnreisenden aus südlicher Richtung, sagt ihr Sprecher Andreas Schwager. Zudem seien die Plätze nicht überdacht.

Die Stadt will nachrüsten - und vielleicht auch beim Fahrradparkhaus "Radhaus" Boxen für die spontane Nutzung schaffen.

Laut Pro-Velo-Sprecher Schwager lasse kein Radler gerne sein teures Pedelec im Regen stehen. Die Kette verschleiße durch Nässe deutlich schneller. Im alten Parkhaus gab es noch überdachte Fahrradabstellanlagen. Ein Bewegungsmelder, so Pro Velo weiter, sollte nachts die Beleuchtung einschalten.

Zur Beleuchtung hält die Stadt die bestehenden Straßenlaternen für ausreichend, die Überdachung soll aber nachgerüstet werden. Zudem sollen zehn Fahrradboxen vor dem Parkwärterhaus aufgestellt werden, welche über ein niederschwelliges Abrechnungssystem ohne Registrierung und Abonnement – etwa mit EC-Karte – verfügen und somit auch für Gelegenheitsnutzer zur Verfügung stehen sollen.

Ähnlich jenseits der Gleise beim „Radhaus“ alias Biketower. Zwar habe die Stadt lange bei der Herstellerfirma darauf gedrängt, dass dieser auch für Spontannutzer und nicht nur für Dauermieter zur Verfügung stehen soll – bislang ohne Erfolg. Nun wird überlegt, hier ebenfalls weitere Boxen aufzubauen.