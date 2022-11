Waiblinger Kulturchef Tom Vuk: Auf der Suche nach Vaters Wurzeln in Kroatien

Beruflich ist Thomas Vuk sozusagen „Kultur-Ermöglicher“. Als Fachbereichsleiter ist er verantwortlich für Kunst, Musik und Theater in der Stadt. Wenn er als Netzwerker Kontakt mit Künstlern hält und ihre Anliegen vertritt, hilft ihm aber auch, dass er selbst Kulturschaffender war und ist. Nun hat der langjährige Drummer und Songschreiber der kommerziell erfolgreichen Bands „Bellybutton & The Knockwells“ und „Dramagold“ einen Roman über die Gastarbeiter-Vergangenheit seiner Familie veröffentlicht.

Der Roman „Josip“ sei „die Geschichte meines Vaters, die er mir nie erzählt hat“, sagt Tom Vuk – unter diesem verkürzten Namen veröffentlicht er als Songwriter wie als Autor. Die paradoxe Formulierung verweist auf ein durchaus widersprüchliches Verhältnis zur eigenen Familiengeschichte. Jahrzehntelang hat sich der Sohn, aufgewachsen in Friedrichshafen, wo der Vater wie viele seiner Landsleute bei ZF arbeitete, eher wenig um dessen Vergangenheit in Kroatien beziehungsweise Ex-Jugoslawien gekümmert. Alterstypisch lebte er im Hier und Jetzt - und wenn nicht im „Hier“, so später als junger Erwachsener auf Tournee mit der Band, die kurz vor dem großen Durchbruch stand. In Kroatien verbrachte die Familie den Jahresurlaub, das war im Großen und Ganzen die Verbindung.

Ein klassischer Gastarbeiter-Roman sollte es nicht werden

Doch sie riss nie ganz ab. Das merkte Tom Vuk, als erstmals ohne Eltern nach Kroatien zurückkehrte. Allein im Auto unterwegs, nachts in einem karstigen Tal bei Pula, nahm er den Duft der Landschaft wahr, den er seit seiner Teenie-Zeit vergessen hatte. Der Geruchssinn erwies sich als stärker, präsenter als die bewussten Erinnerungen. Er öffnete die Tür zur Vergangenheit, es rührte ihn zu Tränen.

In seinen Fünfzigern erwachte das Interesse und ließ ihn nicht mehr los. Dabei ist er längst angekommen: ein gut bezahlter Job bei der Stadt Waiblingen, mit seiner italienisch-slowenischen Frau und zwei Kindern in Weinstadt heimisch geworden. Doch er stellte sich Fragen: Was aus der Vergangenheit lebt fort in uns? Was prägt uns über Generationen, während wir es die meiste Zeit gar nicht ahnen? Sein Vater, der nicht wirklich Josip heißt, sprach nicht über die Zeit vor der Ankunft in Deutschland – der Autor erfand selbst eine fiktive Geschichte. Eine Annäherung, ein „So könnte es gewesen sein“. Eine klassische Gastarbeiter-Geschichte sollte es nicht werden. Tatsächlich beginnt der Roman mit der Ankunft des Zuges in Stuttgart, verfolgt Josips Spur in der neuen Heimat aber nicht allzu lang, sondern gräbt sich in die Zeit der Kindheit und der Vorväter, und noch tiefer hinab in ein mythisches Mittelalter.

Chronik der Entwurzelung

Viele Schauplätze aber sind durchaus authentisch – wie die Landschaft der Region Zagorje, die tatsächlich dem Remstal auf verblüffende Weise ähnelt. Tom Vuk erzählt die Geschichte eines Erwachsenwerdens – auf Neudeutsch „Coming of Age“ – in einer konservativen, patriarchalen Gesellschaft. Nicht primär wirtschaftliche Gründe sind es, die Josip in dieser „Chronik der Entwurzelung“ zum Weggehen bewegen.

Eine Geschichte mit allen Sinnen

Das Schönste an Vuks Buch ist: Nicht eine irgendwie geartete Botschaft steht im Vordergrund, sondern die plastisch erzählte Geschichte. Schon auf den ersten Seiten müffelt Omas Salami im Zugabteil, der Riss im Polster drückt schmerzhaft im Hintern. Josip und seine Wegbegleiter halten nicht nur Monologe und Dialoge, nein, sie schmecken und riechen, sie leben wie echte Menschen aus Fleisch und Blut. Trotz düsterer Bilder aus der Zeit des Krieges, soll das Buch zugleich eine sinnliche „Feier des Lebens“ sein. Das gelingt – und der Leser spürt, der Autor hat nicht nur englische und amerikanische Literatur studiert, sondern ist das fiktive Schreiben seit seinen Musikerzeiten gewohnt.

Josip“ erscheint am 10. November bei dem Berliner Verlag „schruf & stipetic“. Am 15. November stellt Tom Vuk den Roman um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Osiander in Waiblingen vor. Am 23. November liest er in der Stadtbücherei Weinstadt im Rahmen der Reihe „Herbstblätter“ und der Interkulturellen Woche.