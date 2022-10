Waiblinger Solar-Kraftwerk soll 1000 Haushalte mit Strom versorgen können

Die größte Solarstrom-Anlage auf einem Dach in der Region Stuttgart befindet sich in Waiblingen. Davon gehen jedenfalls die Stadtwerke aus, die über ein Joint Venture beteiligt sind. Nach einigen Schwierigkeiten wegen Lieferengpässen ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Daimler-Prototypenparks beim Bahnhof nun fertig.

Zwar wurde auf den riesigen Gewerbehallen im Ameisenbühl schon zuvor Strom aus Sonnenkraft erzeugt. Doch die Leistung ist jetzt deutlich größer: Von 750 Kilowatt Peak (kWp) ist die Anlage auf 3600 kWp vergrößert worden. Laut den Stadtwerken könnte sie genug Strom für rund 1000 Haushalte erzeugen. Bei einer Volllaststundenzahl von 950 Stunden könne sie 3,5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom pro Jahr generieren, so das städtische Unternehmen.

Fünfmal so viel Leistung wie die nächstgrößte Anlage

Keine Photovoltaik-Dachanlage in der Region Stuttgart verfügt laut den Stadtwerken über eine höhere installierte Leistung. „Unserer Kenntnis nach ist die nächste vergleichbare Dachanlage in Sindelfingen angesiedelt“, so Pressesprecher Michael Sigel.

In Waiblingen befindet sich die nächstgrößte Anlage demnach in der Düsseldorfer Straße: Mit 750 kWp ist sie aber weit von den Dimensionen des Solarkraftwerks auf dem Prototypenpark entfernt. Auf dem P+R-Parkhaus am Bahnhof gibt es zudem eine Anlage mit 299,7 kWp.

Eigentlich sollte die stark vergrößerte Anlage auf dem Daimler-Dach schon im September in Betrieb gehen. Doch es gab Probleme: Die nötige Trafostation konnte laut Stadtwerke-Sprecher Sigel „wegen Lieferengpässen nicht angeliefert werden“. Dabei waren die Module schon seit Mitte Juni betriebsbereit. Ein Ersatz-Trafo musste her. Am 23. September wurde die Trafostation laut Stadtwerken endlich geliefert.

Gebaut hat die Anlage die Energiepark Waiblingen Greenfield GmbH, ein Joint Venture des Halleneigentümers Greenfield Development und der Stadtwerke. Sie ist auch die Betreiberin.

Knapp 100 neue Solarstrom-Anlagen

Circa vier Monate hat der Aufbau der Photovoltaik-Module auf den Dachflächen inklusive Verkabelung der Wechselrichter gedauert, so die Stadtwerke. Dazu zählte auch die Netzanbindung und die Aufstellung der Trafostation. Verschiedene Unternehmen waren daran beteiligt: Mitarbeiter der Stadtwerke Waiblingen und von Greenfield Development unterstützten laut Michael Sigel die Baumaßnahme.

Vorangetrieben worden sei sie von Fachkräften der Baywa r.e. Power Solutions GmbH. Um Planung und Genehmigung hatte sich die Betreiberin, die Energiepark Waiblingen Greenfield GmbH, gekümmert.

Insgesamt sind im Versorgungsgebiet der Stadtwerke in diesem Jahr schon 97 Photovoltaik-Anlagen in Betrieb genommen worden. Im Jahr 2021 waren es 74.