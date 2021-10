Waiblinger Tänzerinnen gewinnen Turnier in Esslingen

Zwei Tanzgruppen der Waiblinger Tanzschule Contemp Dance Center können sich über Erfolge bei einem landesweiten Turnier freuen: Die Gruppe „The Queens“ (im Bild) tanzte sich beim „Taf Hip-Hop Cup Baden-Württemberg“ in Esslingen auf Platz 1 in der Kategorie Hip-Hop/New Star/Junioren. Außerdem holte die Gruppe „Frühstarter“ in einer Erwachsenen-Kategorie Platz 2, wie die Tanzschule mitteilt. „Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler“, so das Contemp Dance Center. „Dieses Mal war die Vorbereitung sehr kurzfristig durch die Corona-Krise, aber unsere Kinder und Trainer haben eine hervorragende Leistung abgegeben und alles mit Bravour gemeistert.“