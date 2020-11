Waiblinger Tanzschule im Corona-Modus: Was bietet sie online an?

Tanzschulen sind in diesem Jahr schon zum zweiten Mal vom Lockdown betroffen. In der Waiblinger Tanzschule Fun&Dance versuchen die Inhaber Nadine und Daniel Zambon mit dem gesamten 15-köpfigen Team, die Mitglieder nicht nur mit Online-Unterricht, sondern auch mit kulturellen Veranstaltungen via Computer zu unterhalten.

Hip-Hop und Fitnesskurse

Seit Anfang November ist die Tür zur Tanzschule in Waiblingen und Weinstadt für Mitglieder wieder verschlossen. „Trotz streng umgesetzten Hygiene-Konzepts ist es das zweite Mal, dass die Zambons ihre Schulen zumachen mussten – wegen der Corona-Pandemie“, heißt es in der Pressemitteilung. Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr reagierten die Inhaber nach eigener Aussage schnell und stellten ihre Tanzschule auf Online-Unterricht um. Von Kindertanzkursen, Hip-Hop-Kursen und Fitnesskursen bis hin zu den Erwachsenentanzkursen wird alles gefilmt und live in die Wohnzimmer der Kunden übertragen.

Zu den Menschen nach Hause bringen

Wer sich die Zeit anders einteilen möchte, kann die Kurse auch später als Video abrufen. Doch mittlerweile geht die Tanzschule Fun&Dance noch einen Schritt weiter. Sie hat sich der Online-Plattform Tanzkultur angeschlossen, die von verschiedenen Mitgliedern des Allgemeinen deutschen Tanzlehrerverbands (ADTV) in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen wurde. Diese hat zum Ziel, die Darbietungen unterschiedlicher Künstler zu den Menschen nach Hause zu bringen.

„Es ist nicht nur Tanzen“

„Die Tanzgäste haben ja auch Interesse an anderen Dingen“, sagt Oliver Haberkamp, der schon seit 15 Jahren im Waiblinger Fun&Dance-Team ist. Es genüge nicht, nur Unterricht zu bieten. „Es ist nicht nur Tanzen, sondern auch Entertainment.“ Und mit den Online-Auftritten verschiedener Künstler wolle man eben auch etwas Besonderes bieten.

Kinderliedermacher ist dabei

Viele ADTV-Mitglieder haben gute Verbindungen zu Künstlern, mit denen sie Events für jedes Alter organisieren. Und so konnten viele der teilnehmenden Tanzschulen Kontakte knüpfen. Einer derjenigen, die auch am kommenden Wochenende in einem Beitrag zu sehen sind, ist ein Kinderliedermacher und Musiker, der schon mit den Kindertanzgruppen von Fun&Dance in Waiblingen aufgetreten ist.



Comedy und Zaubertricks

Wie Daniel Zambon sagt, sind die Online-Veranstaltungen nur für Mitglieder der Tanzschulen zugänglich. So können letztendlich die Unternehmen ihren Kunden etwas bieten. Neben Volker Rosin tritt mit „Frank und seinen Freunden“ ein weiterer Kinderliedermacher auf. Es gibt einige Künstler wie Margie Kinsky, René Giglée oder Tom Lehel, die Comedy in die heimischen Wohnzimmer bringen, Kristina Kerting bietet Live Cooking, Carsten Fenner Zaubertricks.

Aufgenommen werden die Beiträge in einer Tanzschule in Unna in Nordrhein-Westfalen. Weitere Informationen gibt es bei den ADTV-Tanzschulen Fun&Dance Waiblingen und Weinstadt unter Telefon 0 71 51/5 38 48 oder per E-Mail unter info@funanddance.de.