Waiblinger Traditionsfirma: Konz-Gruppe an Baustoffhändler Stark verkauft

Vor drei Jahren beging der Baustoff-Fachhändler und Fliesenspezialist Konz mit Sitz in Waiblingen sein 100-Jahr-Jubiläum. Nun wird das familiengeführte Traditionsunternehmen an Stark Deutschland aus Offenbach verkauft. Die Familie Schöllhammer, die den Betrieb über fünf Generationen führte, zieht sich aus dem Geschäft zurück. Der Kaufvertrag ist unter Dach und Fach, nur die Kartellbehörde muss noch grünes Licht geben.

Der Verkauf bedeutet mitnichten, dass es der Firma nicht gutginge, das stellt Eigentümerin Monika Schöllhammer klar: „Das Unternehmen hat sich die vergangenen Jahre gut entwickelt – und auch aktuell ist die Entwicklung positiv.“ Die Konz-Gruppe genieße einen guten Ruf in der Baustoff-Branche, weswegen sich schon länger größere Mitbewerber für sie interessierten. Nun also ein neues Kapitel in der Unternehmensentwicklung.

Die Schöllhammer-Kinder haben andere Pläne

Ohnehin war der Plan von Monika Schöllhammer, geschäftsführende Gesellschafterin seit 1998, Ende des Jahres 2021 aufzuhören. 2006 beziehungsweise 2007 traten die Kinder Stefan und Andrea Schöllhammer als fünfte Generation ins Unternehmen ein. Stefan Schöllhammer freilich ist privat und geschäftlich in Berlin verwurzelt. Ob er der Firma für den Bereich Digitalisierung verbunden bleibt, wird derzeit noch verhandelt. Seine Schwester wollte allenfalls an seiner Seite dauerhaft in der Unternehmensleitung bleiben. Nun bleibt sie bis mindestens Juli, nämlich bis zum Übergang zu Stark und der Genehmigung durchs Kartellamt. Danach wird sie sich zunächst ihrer Familie widmen - und dann, wohl in nicht allzu ferner Zukunft, auch neue geschäftliche Aufgaben anpacken. „Mich juckt’s schon in den Fingern, ich habe einige Ideen“, sagt sie.

Lieferproblemen besser begegnen

Für die Kunden in Waiblingen und Winnenden soll sich wenig ändern. Ob der Name Konz erhalten bleibt, ist laut Timo Kirstein, Geschäftsführer Vertrieb bei Stark Deutschland, noch nicht endgültig entschieden. Alexander Eller, an der Seite von Andrea Schöllhammer Mit-Geschäftsführer der Konz-Gruppe, steht für Kontinuität und nennt die erweiterte Expertise des größeren Betriebs und das Know-how bei der Digitalisierung als Vorzüge der Übernahme. Mit dem breiter aufgestellten Vertriebsnetz könne Stark Deutschland auch Lieferschwierigkeiten, die aktuell die ganze Branche umtreiben, effektiver begegnen. Timo Kirstein und Alexander Eller versichern, die bodenständige Philosophie der Konz-Gruppe weiter leben zu wollen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Konz-Gruppe wurde eine Garantie auf Weiterbeschäftigung beschlossen.

Neues Kapitel der Unternehmensgeschichte

Monika Schöllhammer betont, dass die Waiblinger nicht verkaufen mussten. Das neue Kapitel des Unternehmens sieht sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesem Zusammenschluss profitieren werden und blicken optimistisch in die gemeinsame Zukunft.“ Gleichwohl war die Familie dem Unternehmen eng verbunden. Ihrer Schwester Ingrid Konz, sagt Monika Schöllhammer, schulde sie Dank für ihre stets kooperative Unterstützung während der Zeit ihrer gemeinsamen Beteiligung an der Hermann Konz GmbH + Co. KG von 2008 bis heute.

Stark Deutschland ist weiter auf Expansionskurs

Als mittelständischer Generalist ist die Konz-Gruppe an sieben Standorten aktiv, davon fünf in Baden-Württemberg sowie zwei in Sachsen. Sie vertreibt ein gewerkeübergreifendes Sortiment in den Bereichen Wand- und Bodenbeläge, Fliesen, Haus- und Innentüren, Fenster, Garten, Dach, Holz und Fassade, Putze/Trockenbau sowie Hoch- und Tiefbau. Der Jahresumsatz betrug im vergangenen Geschäftsjahr 2021 etwa 109 Millionen Euro. In einer anderen Größenordnung bewegt sich Stark. Nach Eigendarstellung handelt es sich um einen der führenden Baustoffhändler in Deutschland mit rund 260 Niederlassungen. Die etwa 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 2,6 Milliarden Euro. Zum Netzwerk zählen Generalisten wie Raab Karcher und Spezialisten wie Keramundo, Muffenrohr sowie der Dach- und Fassadenspezialist Melle Gallhöfer.

Seit 43 Jahren im Eisental

„Insbesondere im Bereich der Generalisten machen wir mit der Übernahme einen großen Schritt nach vorne und setzen unseren nachhaltigen Wachstumskurs weiter fort“, so Michael Knüppel, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Stark Deutschland. „Eines unserer zentralen Ziele ist es, unser regionales Netzwerk im Sinne unserer Kunden beständig auszubauen“, so Timo Kirstein, Geschäftsführer Vertrieb.

Die Firma Konz wurde 1919 durch Friedrich Konz am Standort der Shell-Tankstelle (heute Mayenner Straße) in Waiblingen gegründet. Nach dem Krieg stieg Hartmut Konz, Monika Schöllhammers Vater, in die Firma ein und begann, das Geschäft auszubauen und das Unternehmen zu prägen. 1956 wurde ein neues Firmengebäude – heute befinden sich dort das Bekleidungsgeschäft Schmid (Ex-K&L Ruppert) und Sport-Flöss – bezogen. 1979 schließlich wurde der neue Standort im Eisental eröffnet.

Seit 2016 tragen Andrea Schöllhammer und Alexander Eller die Gesamtverantwortung für die Konz-Gruppe. Stefan Schöllhammer ist Geschäftsführer der Konz Bau und Raum GmbH in Berlin und als Design-Thinking-Spezialist beratend tätig.