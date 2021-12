Am Freitagabend ist der „14. Waiblinger Weihnachtscircus“ mit einer Premierenvorstellung eröffnet worden. Bis 9. Januar treten die Artisten nun täglich auf, außer am 24. Dezember und am 1. Januar. Auf dem Programm stehen etwa Akrobaten, Clowns und als Höhepunkt die waghalsigen „Helldriver“-Motorradfahrer.

{element}

Für Besucher gelten 2G plus und Maskenpflicht. Lange mussten die Zirkusleute zittern, ob sie angesichts der verschärften Corona-Lage überhaupt auftreten dürfen. Die