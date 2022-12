Waldkindergarten Wurzelino in Bittenfeld: Matsch macht Kinder glücklich

Bevor Lio Baumbach (4) und Eliam Weiler (3) den Waldkindergarten Wurzelino in Bittenfeld besuchten, mochten sie keinen Dreck an ihren Händen. Jetzt, erzählen ihre Eltern stolz, haben die Söhne damit kein Problem mehr – ganz im Gegenteil. „Wenn ich Lio abhole, heißt es: Ich will aber nicht gehen“, sagt Rebecca Baumbach (36) und lächelt. Die Entscheidung für den Wurzelino in der Nähe der Bittenfelder Gemeindehalle hat sie kein bisschen bereut – dabei hatten sie und ihr Mann Jens Baumbach (39) ursprünglich nie vor, ihr Kind in einen Waldkindergarten zu schicken.

Als die Rappelkiste aufgelöst wurde, mussten sich die Eltern entscheiden

Lio besuchte zunächst die Kleinkinder-Spielgruppe Rappelkiste, welche der Verein Spielraum viele Jahre in Bittenfeld betrieb. Rund eineinhalb Jahre war er damals alt, das Betreuungsangebot nahm die Familie Baumbach an drei Tagen in der Woche für je drei Stunden wahr. Als dann die Rappelkiste zum 31. August 2020 aufgelöst wurde, bekamen Rebecca und Jens Baumbach die Chance, für Lio einen Platz im Waldkindergarten Wurzelino zu erhalten, der auch wieder vom Verein Spielraum betrieben werden sollte.

Die Eltern zögerten allerdings erst: Ist das wirklich das Richtige für Lio? Kommt er damit klar, im Winter stundenlang im Freien zu sein? Lio mochte es laut seiner Mutter damals auch gar nicht, Handschuhe anzuziehen, die aber natürlich an kalten Tagen wichtig sind, wenn man den ganzen Vormittag an der frischen Luft verbringt. Letztlich, sagt Rebecca Baumbach, hätten sie sich gesagt: „Komm, wir probieren es einfach.“

Eröffnung des Wurzelinos verzögerte sich

Zu dem Zeitpunkt im Sommer 2020 gab es zwar schon ein mögliches Grundstück für den Waldkindergarten und auch die nötige Unterstützung der Stadt Waiblingen – doch Anwohner-Einwände und Bedenken von Seiten des Naturschutzes sorgten schließlich dafür, dass sich die Eröffnung des Wurzelinos stark verzögerte. Deshalb gab es erst mal eine Übergangslösung, nämlich einen Bauwagen auf der Wiese bei der Schillerschule, der von einer Spielgruppe von zehn Kindern besucht wurde. Lio war hier von Beginn an dabei. Als dann der Verein Spielraum endlich ein passendes Grundstück bekam, wurde dort Anfang Januar 2021 der Wurzelino eröffnet – diesmal wirklich im Wald und als Kindergartengruppe mit 15 Plätzen. Für Lio begann da das Abenteuer erst richtig. „Er fand es von Anfang an total schön“, sagt Rebecca Baumbach.

Kathleen Weiler: „Es war ein Traum, mein Kind da hinzuschicken“

Im Gegensatz zu Familie Baumbach aus Bittenfeld war es für Familie Weiler aus Hohenacker schon lange klar, dass sie einen Waldkindergarten für ihre Kinder auswählen wollen. „Es war ein Traum, mein Kind da hinzuschicken“, sagt Kathleen Weiler (27). Als sie und ihr Mann Stefan (31) von Bekannten erfuhren, dass in Bittenfeld der Wurzelino eröffnen soll, meldeten sie ihren Eliam direkt im Internet für die Einrichtung an. Dann dauerte es eine Weile, ehe ihr Sohn im August 2021 endlich einen Platz erhielt. Bereut haben die Weilers ihre Entscheidung nicht. „Wenn ich den Eli sehe und er von oben bis unten matschig ist, weiß ich: Er hat Spaß“, sagt Kathleen Weiler. Jeden Tag die Kleidung sauber zu machen lohnt sich für die Eltern ohnehin nicht. Es wird alles zum Trocknen aufgehängt und abgeklopft.

„Man muss mit einem dreckigen Innenauto leben können“

Am Anfang, erzählt Rebecca Baumbach, habe sie immer am Wochenende die Kleidung von ihrem Lio gewaschen. Montags habe sie sich dann immer gefragt, warum sie das eigentlich getan habe. Inzwischen wäscht auch Familie Baumbach die Kindergartenkleidung von Lio seltener. „Man muss mit einem dreckigen Innenauto leben können“, sagt Rebecca Baumbach und lächelt.

Für den Wurzelino zahlen die Eltern feste Beiträge, unabhängig von ihrem Einkommen. Das ist ein Unterschied zu den Kitas der Stadt Waiblingen, bei denen Eltern höhere Beiträge zahlen, wenn sie mehr verdienen. Für Kinder ab drei Jahren zahlen Eltern im Wurzelino jeden Monat 150 Euro. Für Jungs und Mädchen unter drei sind es 220 Euro im Monat. Dazu kommt noch der Mitgliedsbeitrag für den Verein Spielraum, der laut den beiden Familien aber relativ niedrig ist.

Dass eine private Kita wie der Wurzelino solche vergleichsweise niedrigen Elterngebühren verlangt, war für Rebecca Baumbach neu. „Da gibt es echt ganz andere Preise.“ Ein warmes Mittagessen wird im Wurzelino allerdings im Gegensatz zu vielen anderen Kitas nicht angeboten, ebenso wenig eine Ganztagsbetreuung. Die Kinder können von 7.30 Uhr an kommen, spätestens abgeholt werden sie um 13.30 Uhr. Das sind maximal sechs Stunden Betreuungszeit.

Alle Eltern müssen mal Handtücher waschen und Wasser liefern

Zum Konzept gehört es auch, dass die Eltern sich verpflichten, bestimmte Aufgaben abwechselnd zu übernehmen. So muss der Bauwagen bei der Gemeindehalle einmal in der Woche, in der Regel samstags, nass gewischt werden. Für die folgende Woche ist es Aufgabe der Eltern, jeden Tag einen großen Kanister mit frischem Wasser zu bringen, mit dem sich die Kinder die Hände waschen können. Am Freitag zuvor bekommt die Familie auch eine Ladung kleiner Handtücher, die übers Wochenende gewaschen werden müssen. Schließlich brauchen die Kinder die Handtücher unter der Woche, für jeden Tag gibt es ein frisches pro Kind. Macht bei aktuell 14 Jungen und Mädchen insgesamt 70 Handtücher in der Woche. Wenn die kleine Feli (1) im März 2023 in den Wurzelino kommt, werden es fünf Handtücher mehr sein.

Dass Lios Schwester auch einen Platz in dem Waldkindergarten erhalten hat, freut die Familie Baumbach sehr. Im Januar 2023 wird das Mädchen zwei Jahre alt. Plätze für Geschwisterkinder werden im Wurzelino bewusst frei gehalten. Auch Familie Weiler hat vor, die kleine Aleah (1) wie ihren Bruder Eliam in den Wurzelino zu schicken – allerdings erst in knapp zwei Jahren.

Eltern haben hin und wieder Baueinsätze – zuletzt für Sitzbänke aus Holz

Hin und wieder sind im Wurzelino auch Baueinsätze nötig. Der Sandkasten wurde etwa von Eltern gebaut, Gleiches gilt für die Sitzbänke, die von Stefan Weiler und einem weiteren Vater angefertigt wurden. Geplant ist am Eingang des Waldkindergartens noch ein Schaukasten, in dem Infos für die Eltern ausgehängt werden sollen. Auch darum werden sich die Mütter und Väter selbst kümmern, der Kasten soll dabei aus einem alten Fensterrahmen entstehen. „Davon lebt der Wurzelino“, findet Kathleen Weiler.

Die Kinder müssen übrigens nicht die ganze Zeit im Freien verbringen. Es gibt auch immer die Möglichkeit, in den Bauwagen zu gehen. Dort drinnen können die Kinder zudem schlafen. Falls die Temperaturen unter minus zehn Grad Celsius sinken, dürfen die Betreuerinnen mit den Kindern ins Konrad-Beringer-Haus der evangelischen Kirchengemeinde Bittenfeld ausweichen. Auch bei Sturmwarnungen können die Wurzelino-Leiterinnen Martina Vollmer und Sandra Schmidt in das evangelische Gemeindehaus. Zweimal war das bisher der Fall. Ein bisschen Regen oder Schnee hält die Kinder im Wurzelino aber nicht ab, die Zeit draußen zu verbringen.

Toll finden es die Eltern auch, dass die Kinder für Natur- und Umweltthemen sensibilisiert werden. Rebecca Baumbach ist immer wieder erstaunt, was ihr Lio für Tiere kennt. „Hast du das erfunden oder gibt es wirklich den Baummarder?“, fragte sie jüngst ihren Sprössling. Antwort: Ja, es gibt den Baummarder. Kathleen Weiler bemerkt bei ihrem Eliam, dass er seit einiger Zeit gerne Müll aufsammelt. All diese Dinge spielen im Wurzelino-Alltag eine Rolle – und all das führt dazu, dass die Eltern mit dem Waldkindergarten mehr als nur zufrieden sind. Oder, um es mit Kathleen Weilers Worten zu sagen: „Ich habe ein schönes Gefühl, wenn ich den Eli hier abgebe.“