Die Freibäder in Waiblingen und Bittenfeld sind fertig vorbereitet. Doch statt einer feierlichen Saisoneröffnung am 1. Mai gehen sämtliche Mitarbeiter in Kurzarbeit. Grund dafür sind die anhaltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Ich hoffe auf denselben Öffnungszeitpunkt wie im vergangenen Jahr“, sagt Abteilungsleiter Bäderbetriebe bei den Stadtwerken Waiblingen Lars Thies im Gespräch mit der Lokalredaktion. Im vergangenen Jahr hatten die Freibäder von 15. Juni an