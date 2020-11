Das geplante Ärztehaus an der Ecke Fronackerstraße/Stadtgraben sorgt für hitzige Diskussionen in Waiblingen. Was immer dort in Zukunft geschehen wird, die Avia-Tankstelle von „Helmut und Helmut“ jedenfalls ist Geschichte. Das Areal ist eingezäunt, der Abriss der Gebäude hat diese Woche begonnen. Wie geht es weiter auf dem Grundstück, und wie geht’s eigentlich den Tankstellenbetreibern?

Der Pachtvertrag des Eigentümers Dietrich Heymann mit Avia endet am 31. Dezember dieses Jahres. Bis