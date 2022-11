Warntag 2022: Waiblingen will neue mobile Sirenen testen - und stationäre kaufen

Zum bundesweiten Warntag am Donnerstag, 8. Dezember 2022, möchte die Stadt Waiblingen ihre beiden neuen mobilen Sirenen testweise einsetzen. Das teilte Benjamin Schock, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, am Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung mit. An diesem Tag sollen Bund, Länder, Landkreise und Kommunen von 11 Uhr an die Bürger warnen.

Mobile Sirenen mit Verzögerung geliefert

Dabei hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor, auch sogenannte Cell-Broadcast-Meldungen einzusetzen, die automatisch auf jedem im Netz eingewählten Handy landen sollen. Auch andere Medien und Geräte sollen von Behörden genutzt werden. 2020 gab es beim ersten bundesweiten Warntag nach der Wiedervereinigung, der damals am 10. September stattfand, noch eine Panne: Die offizielle Warn-App NINA funktionierte bei vielen Nutzern nicht.

Waiblingen hat nun die beiden mobilen Sirenen mittlerweile vom Hersteller, der Firma Hörmann aus Kirchseeon bei München, geliefert bekommen, allerdings mit vielen Wochen Verzögerung. Ursprünglich war die Lieferung schon fürs zweite Quartal des Jahres vorgesehen, tatsächlich kamen die Sirenen dann aber erst im Frühherbst an. Öffentlich bekanntgegeben hat den Kauf der mobilen Sirenen der Waiblinger Feuerwehrkommandant Jochen Wolf im April 2022.

Fahrzeuge der Feuerwehr Waiblingen bereits mit Außenlautsprechern

Laut Benjamin Schock liegt der Vorteil der beiden mobilen Sirenen darin, dass es 360-Grad-Sirenen sind. Der Schall breitet sich also in alle Richtungen aus, wodurch auch Menschen in höheren Gebäuden die Sirene gut hören können.

Zwar sind die Fahrzeuge der Feuerwehr Waiblingen bereits mit Außenlautsprechern ausgestattet, allerdings kann der Warnton dieser Anlagen nicht alle Bürger gleich gut erreichen. Nach Angaben des Leiters des Fachbereichs Bürgerdienste ist der Schall nur in einer Höhe von bis zu drei Metern gut zu hören.

Die beiden mobilen Sirenen können auch auf andere Fahrzeuge der Stadt Waiblingen montiert werden. Sie müssen also nicht zwangsläufig in einem Feuerwehrfahrzeug eingesetzt werden. Gekostet haben die beiden Sirenen vom Modell MOBELA 12.566,40 Euro. Die Notwendigkeit solcher Sirenen begründete Benjamin Schock in der Sitzung mit der Situation in der Ukraine.

Im Vergleich zu SMS oder Apps könne man so jeden erreichen. Deutschland hatte mal eine Sirenen-Infrastruktur, aber nach Ende des Kalten Kriegs wurde diese abgebaut – aus heutiger Sicht laut Schock voreilig. Was passiert, wenn ein Alarmierungssystem Teile der Bevölkerung gar nicht erreicht, hat nicht zuletzt die Hochwasserkatastrophe von 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gezeigt.

Erster Förderantrag scheiterte

Waiblingen will auf jeden Fall auch noch stationäre Sirenen erwerben. Die Stadt unternahm schon einmal einen Versuch, der allerdings scheiterte. Sie stellte laut Benjamin Schock im November 2021 einen Antrag auf Gewährung einer Förderung für den Kauf von 16 Sirenen, der aber nicht bewilligt wurde, so wenig wie bei 14 anderen Kommunen im Rems-Murr-Kreis.

Nun gibt es gebündelt über den Landkreis einen neuen Anlauf. In Waiblingen wurde untersucht, an welchen Standorten Sirenen stehen sollten. Eine Fachfirma ermittelte 20 Orte, allerdings wird derzeit geprüft, ob die Zahl der Standorte nicht auch auf 16 reduziert werden kann.

Sirenen sind bundesweit gefragt

20 stationäre Sirenen würden inklusive Aufbau laut Fachbereichsleiter Benjamin Schock 350.000 Euro brutto kosten. Wann diese geliefert werden können, ist aber nicht absehbar. Schließlich bemühen sich derzeit in ganz Deutschland Kommunen darum, Sirenen zu bekommen – und die Zahl der Hersteller ist klein.