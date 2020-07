Bringt die Maske was? Das weiß niemand, hieß es lange Zeit. Mittlerweile aber liegen habhafte Erkenntnisse vor.

Die Weltgesundheitsorganisation war anfangs skeptisch, was den Nutzen von Masken betrifft – um Sicherheit zu gewinnen, gab die WHO eine „Meta-Analyse“ in Auftrag: eine Studie, die aus vielen zum Thema vorliegenden Einzelforschungen ein Gesamtbild destilliert. Also nahm ein kanadisches Forscherteam sieben Einzelarbeiten zu Corona unter die Lupe und 37, die sich mit ähnlichen