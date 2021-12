Am Freitag ist es so weit: Der „Waiblinger Weihnachtscircus“ feiert seine diesjährige Premiere auf dem Festplatz bei der Rundsporthalle. Unter den Artisten und Helfern hinter der Kulisse macht sich schon Vorfreude, aber auch Lampenfieber breit. Schließlich liegt ein Jahr Corona-Zwangspause hinter ihnen. Das Jahr 2020 ist auch Andres Torres in Erinnerung geblieben. Der 35-Jährige ist Chef der Gruppe aus Südamerika, die mit Motorrädern Stunts in einer großen Metallkugel vorführt. „Helldrivers