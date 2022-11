Weihnachtsmarkt in Waiblingen findet 2022 statt - Skihüttengaudi nicht

Nach langer Corona-Pause gibt es in Waiblingen 2022 wieder einen ganz normalen Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsbaum wurde am Dienstag auf dem Marktplatz aufgestellt. Er stammt aus einer Baumschule in Bittenfeld. Bald kommen Elektrik und Deko dran -und auch sonst laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Eine enttäuschende Nachricht gibt es für alle Fans der Skihüttengaudi.

„Am Bühnenprogramm arbeiten wir gerade noch und die Besetzung der Vereinshütte ist auch bald fertig“, sagt Weihnachtsmarkt-Organisatorin Martina Lenzen. 27 Vereine und Einrichtungen sind in diesem Jahr beteiligt. In der „Waiblinger Hütte“ nutzen Waiblinger Vereine und soziale Einrichtungen die Möglichkeit, sich jeweils an einem Tag einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Kunsthandwerk bei der "Artverwandt"

Traditionell beginnt der Waiblinger Weihnachtsmarkt um 17 Uhr am Freitag vor dem ersten Advent: dem 25. November. Der Waiblinger Weihnachtsmarkt geht bis zum 21. Dezember. Täglich ist er von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet. Mittwochs und samstags ab 10 Uhr als „weihnachtlicher Wochenmarkt“ schon etwas früher. Freitags und samstags ist der Markt bis 22 Uhr geöffnet. Die Kunsthandwerksmesse „Artverwandt“ im Schlosskeller läuft bis 11. Dezember. Für die Kleinen ist wieder das Wonnegauer Puppentheater mit Kasperle und der Hexe Sauerkraut dabei.

Eine Skihüttengaudi gibt es nicht. Nach Anwohnerbeschwerden wurden die vom Rathaus verhängten Lärmschutzauflagen zu aufwendig und nicht mehr finanzierbar, sagt Veranstalter Andreas Becker vom Motorsportclub.