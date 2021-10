Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern ist es schon aufgefallen: In den letzten Tagen tauchen immer mehr Plakate vom „Waiblinger Weihnachtscircus“ am Straßenrand auf. Und tatsächlich: Der Zirkus ist wieder in der Stadt. Auf dem Festplatz vor der Rundsporthalle steht bereits das Kassenhäuschen, daneben der Fuhrpark der Familie.

„Seitdem die Plakate hängen, rufen die Leute an und wollen Karten reservieren“, sagt Zirkuschefin Britta Sperlich. Täglich nimmt sie Anrufe entgegen und beantwortet