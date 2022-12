Wie der Cap-Markt in Waiblingen-Beinstein steigende Strom- und Gaspreise umgeht

„Wir werden die Preise nie wieder da hinkriegen, wo sie mal waren“: Thomas Heckmann, Geschäftsführer der GFA Süd gGmbH und der GDW Süd, rechnet nicht mehr damit, dass Energie in Deutschland wieder so viel kostet wie vor dem Ukraine-Krieg. Für den zum Sozialunternehmen GFA gehörenden Cap-Markt in Waiblingen-Beinstein heißt das, dass dieser aktuell mit zwei- bis dreimal so hohen Energiepreisen wie früher klarkommen muss. In Sachen Wärme- und Stromverbrauch nimmt der Supermarkt in der Rathausstraße 27 im Vergleich zu anderen Cap-Märkten aber eine Vorreiterstellung ein.

Abwärme der Kühlgeräte im Cap-Markt wird zum Heizen genutzt

Laut Geschäftsführer Thomas Heckmann wird die Abwärme der Kühlgeräte im Cap-Markt in Beinstein im Winter zum Heizen genutzt. Die 374 Quadratmeter große Filiale ist also weder von Öl noch von Erdgas abhängig. Nur der rund 200 Quadratmeter große Drogeriemarkt nebenan, der vor zweieinhalb Jahren von der GDW Süd eröffnet wurde, muss klassisch geheizt werden. Dazu ist die Beleuchtung im Beinsteiner Markt schon komplett auf LED umgestellt. Ein guter Beitrag zum Energiesparen würde aus Sicht von Thomas Heckmann auch darin bestehen, wenn alle Supermärkte in Baden-Württemberg um 20 Uhr schließen müssten, so wie im Nachbarbundesland Bayern, das weiter am traditionellen Ladenschlussgesetz festhält.

Insgesamt 18 Mitarbeiter gibt es, von denen neun eine Behinderung haben

Der Cap-Markt in Beinstein folgte vor mittlerweile fünf Jahren auf Lebensmittel Hezel. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Waiblingen und Ortsvorsteher Thilo Schramm hatten hier einen entscheidenden Anteil, dass ein Leerstand verhindert werden konnte. Die Ortsmitte, die auch über einen Bäcker, eine Apotheke und einen Metzger verfügt, hat das zweifelsohne belebt. Der Cap-Markt hat rund 8000 Artikel im Sortiment und derzeit von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, dazu samstags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr. Geleitet wird er seit fünf Jahren von Giuseppina Tomasi (37).

Insgesamt 18 Mitarbeiter gibt es, neun von ihnen haben ein Handicap. Das bedeutet, dass der Grad ihrer Behinderung mindestens 50 Prozent beträgt oder dass er diesem gleichgestellt ist. Für Letzteres muss der Mitarbeiter einen sogenannten Gleichstellungsantrag stellen. „Wir sind ein Inklusionsunternehmen“, erklärt Thomas Heckmann. Heißt: In jeder Filiale müssen mindestens 40 Prozent der Mitarbeiter eine anerkannte Behinderung haben.

Aus Mitteln der Soziallotterie „Aktion Mensch“ beziehen die Cap-Märkte in den ersten fünf Jahren einen Zuschuss

Die GFA Süd gGmbH betreibt vier eigene Cap-Märkte in der Region, darunter auch in Beinstein. Die GDW Süd tritt bundesweit als Franchise-Partner auf, auf diesem Weg betreiben andere Sozialunternehmen weitere 108 Cap-Märkte. Aus Mitteln der Soziallotterie „Aktion Mensch“ beziehen die Cap-Märkte in den ersten fünf Jahren einen Zuschuss. Grundsätzlich gibt es darüber hinaus vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) einen Lohnkostenzuschuss. Finanziert wird dieser aus Mitteln der sogenannten Ausgleichsabgabe, welche alle Firmen bezahlen müssen, die nicht die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von Schwerbehinderten im Unternehmen beschäftigen. Die Leute, die in Cap-Märkten arbeiten, haben laut Thomas Heckmann sozialversicherungspflichtige Jobs. „Das sollen alles langfristige Arbeitsplätze sein.“

„Aktion Mensch“ fördert jeden neuen Cap-Markt für fünf Jahre

Der Cap-Markt in Beinstein besteht seit mittlerweile fünf Jahren, was bedeutet, dass der Förderzeitraum durch die „Aktion Mensch“ nun ausläuft. Sorgen müssen sich die Beinsteiner nun aber wegen ihres Cap-Markts nicht machen, wie Thomas Heckmann klarstellt: „Bisher haben wir keinen nach fünf Jahren schließen müssen.“ Natürlich sollen sich auch die einzelnen Cap-Märkte rechnen, aber sie müssen zumindest keine bestimmte Rendite erwirtschaften, die dann an Gesellschafter oder Aktionäre ausgeschüttet wird.

Zudem ist Thomas Heckmann mit den Zahlen für Beinstein zufrieden. Obwohl wieder mehr Leute ins Büro fahren, liegen die Umsätze nach seinen Angaben über dem Niveau vor Beginn der Pandemie. Im ersten Lockdown im Jahr 2020 hat der Cap-Markt in Beinstein laut dem Geschäftsführer sogar ein Umsatzplus von 30 bis 40 Prozent erwirtschaftet. Lehrerinnen oder Erzieherinnen aus der Ortschaft halfen freiwillig in dieser Zeit beim Befüllen der Regale und beim Auspacken der Ware, da die Mehrarbeit sonst kaum zu schaffen gewesen wäre. „Da hat man gesehen, wie wichtig der örtliche Zusammenhalt ist.“ Wenn Thomas Heckmann daran denkt, was die Mitarbeiter in dieser Zeit geleistet haben, dann ist er „wahnsinnig stolz darauf“.

Poststelle, Müllmarken und Lotto-Totto

Der Cap-Markt in Beinstein versucht zudem viel, um die Kunden an sich zu binden. Zu den Öffnungszeiten gibt es dort eine Poststelle, dazu Müllmarken der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) und eine Lotto-Totto-Stelle. Ab einem Einkaufswert von 20 Euro werden die Waren kostenfrei nach Hause geliefert. Laut Filialleiterin Giuseppina Tomasi bestellen beim Cap-Markt zum Beispiel Bewohner und das Küchenpersonal des Seniorenzentrums Beinstein, das vom Roten Kreuz betrieben wird. Auch das Wilhelmine-Canz-Zentrum der Stiftung Großheppacher Schwesternschaft in Weinstadt-Großheppach gehört zu den Kunden, ebenso die evangelische Kita „Arche Noah“ in Beinstein. Bevor bei Cap-Märkten bundesweit Neuerungen kommen, werden sie erst mal in Vorzeigeläden wie in Beinstein getestet. So gibt es dort jetzt zum Beispiel eine Kasse, in der Kunden das Geld selbst einwerfen und dann automatisch das passende Wechselgeld erhalten.

Der Drogerie-Markt nebenan, den Giuseppina Tomasis Schwester Cinzia Russo leitet, befindet sich übrigens in der ehemaligen Filiale der Volksbank. Thomas Heckmann ist froh, dass dort immerhin der Geldautomat erhalten geblieben ist. Zugleich können die Kunden auch im Cap-Markt selbst bei einem Einkauf immerhin bis zu 200 Euro kostenfrei abheben.

„Wir haben einen absoluten Fachkräftemangel“

Geschäftsführer Thomas Heckmann weiß, wie wichtig bei allem das Personal ist – und das ist auch im Einzelhandel nicht mehr so leicht zu kriegen. „Wir haben einen absoluten Fachkräftemangel.“ Für Giuseppina Tomasi, die Leiterin des Cap-Markts in Beinstein, hat Heckmann nur lobende Worte. Toll findet er zum Beispiel, wie sie ihren Mitarbeitern bei Alltagsproblemen hilft, wie zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel hat das Sozialunternehmen zudem ein Schulungsprogramm erstellt, um so mehr Führungskräfte aus der eigenen Mitarbeiterschaft zu bekommen – „weil der Markt radikal leergefegt ist“.