„Kein Tier auf der Welt hat es verdient, geboren zu werden, um dann wieder zu sterben“, sagt Annemarie Werner. Die Erste Vorsitzende des Waiblinger Tierschutzvereins erklärt, dass vor allem freilebende Katzen von diesem Schicksal betroffen seien. Die Vierbeiner haben keine Besitzer und stammen meist von unkastrierten Hauskatzen ab.

Auch in Waiblingen und Umgebung gebe es freilebende Katzen – etwa am Sörenberg, im Schmidener Feld oder im Industriegebiet Ameisenbühl, so