Wer heiratet, verspricht sich, zueinanderzuhalten – in guten wie auch in schlechten Zeiten. Fragt man Maria und Fritz Stiefel, so hat es bei ihnen eigentlich nur gute Zeiten gegeben. Sie könnten sich nicht erinnern, jemals Krach gehabt zu haben – und das will etwas heißen, denn die beiden sind schon seit sieben Jahrzehnten verheiratet. Ein seltenes Jubiläum: Das Paar aus Hegnach begeht an diesem Samstag seine „Gnadenhochzeit“.

Ihr großes Hobby brachte die beiden zusammen

In