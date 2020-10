Die schwäbische Hausfrau trägt graues Hemd und roten Kittelschurz, in der Hand hält sie den Sorgobesen. „Do gherd kehrt!“ steht auf dem Titelbild des Kalenders mit schwäbischen Weisheiten. Eine gewisse Ironie verbirgt sich im Hintergrund. Denn die schwäbische Hausfrau steht nicht etwa in Waiblingen oder Weinstadt, sondern in einer Straße von New York. „Denn da gehört ja auch einmal gekehrt“, sagt die Künstlerin Gisela Pfohl schmunzelnd.

Ein Sorgobesen ist auf dem Titelblatt jedes