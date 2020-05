Das Coronavirus hat den Alltag der Allgemeinärzte verändert. Im Sprechzimmer des Neustädter Mediziners Dr. Hans Kraus trennt am Schreibtisch eine Plexiglasscheibe den Doktor von seinen Patienten. Doch bei den meisten Untersuchungen kann der Arzt keinen Abstand halten. Wenn er seinen Patienten in den Hals schaut, ihre Lungen abhört oder ihren Bauch abtastet, muss er eine Atemschutzmaske tragen. Das aber ist nicht die größte Veränderung in der Hausarztpraxis in Zeiten der Pandemie.