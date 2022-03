In den vergangenen fünf Jahren gab es immer wieder einen Brand beim Papierentsorger Alba respektive einer Tochterfirma in Waiblingen. Nun brach am Mittwoch, 30. März, erneut ein Feuer aus. Ist der Abfallentsorger, der mit einem Umsatz von 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2020 und rund 8700 Mitarbeitern eines der größten Unternehmen der Branche in Deutschland ist, besonders gefährdet?

Henning Krumrey, Leiter Unternehmenskommunikation & Politik, teilt dazu unserer Redaktion am