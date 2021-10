Bei seiner Hauptversammlung am Freitag, 8. Oktober, will der SSV Hohenacker seine Mitglieder auch über eine Nachhaltigkeitsstrategie informieren. Dazu gehört, dass die alte Ölheizung im Schützenhaus durch eine Pelletheizung ersetzt werden soll. Wie schon beim Spielplatz, dessen Sanierung der SSV teilweise per Crowdfunding finanziert hat, sollen Spenden wieder einen Teil der Kosten abdecken.

Nach einer ersten Schätzung kostet der Austausch der Heizung 45.000 Euro. Davon entfallen 2000