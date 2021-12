Die Tafelläden in Waiblingen und Weinstadt sind in die Winterpause gestartet. Verdient, denn die Pandemie steckt allen in den Knochen. „Laufend gibt es neue Corona-Regeln“, sagt Erika „Nanny“ Severin, Vorstandsvorsitzende der Tafel Waiblingen. Zwar zähle der Tafelladen im Ameisenbühl wie andere Lebensmittelgeschäfte zur Grundversorgung, doch müssen im Innenraum Abstandsregeln und die Maskenpflicht eingehalten werden. „Es dürfen nur fünf Personen gleichzeitig im Laden sein“, erklärt Petra