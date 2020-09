Die derzeit größte Baustelle in der Stadt wächst immer weiter. Auf dem früheren Krankenhaus-Areal entstehen derzeit mehr als 220 Wohnungen und Reihenhäuser. Alle Bauträger liegen im Zeitplan. Parallel dazu werden in Bittenfeld 130 bis 140 Wohnungen und Häuser gebaut. Rund 60 Wohnungen Im Hohen Rain sind fast fertig, weitere 25 sind an der Schorndorfer Straße geplant. Damit ist das Ende des Wohnungsbaus in Waiblingen allerdings noch nicht erreicht.

Ein Stadtviertel für rund 600