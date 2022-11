Zögerlicher Photovoltaik-Ausbau: Verpasst Waiblingen die Energiewende?

Wann hatte eine Stadtverwaltung schon einmal so viele Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, so viele Entscheidungen von großer Tragweite gleichzeitig zu bewältigen? Wahrscheinlich die größte Herausforderung: der Klimawandel und mit ihm die Energiewende. Für das Ziel Klimaneutralität bis 2035 aufs Tempo drücken zu wollen, darauf haben sich Stadt, Stadtwerke und Gemeinderat eingeschworen. Inzwischen macht sich aber auch Unzufriedenheit breit.

2021 fasste der Gemeinderat entsprechend dem Bürgerantrag der Klima-Bürgerinitiative den Entschluss, dass die Klimabilanz der gesamten Stadt – nicht nur des Rathauses – neutral sein soll. Verkehr, Industrie und private Haushalte eingeschlossen. Auf dem Wasen-Parkplatz sollte eine großflächige PV-Anlage installiwrt werden, doch die Pläne wurden unlängdst wieder über den Haufen geworfen.

Wärmewende für 15.000 Gebäude

„Leider viel zu wenig“ sei seither geschehen, kritisiert SPD-Rat Roland Wied. Auf Photovoltaikpflicht in den Neubaugebieten und dem European Energy Award für die Verwaltung dürfe man sich nicht ausruhen. „Klimaneutral werden wir nicht mit Neubauten, schönen Reden und Zertifikaten.“ Die größte Herausforderung bestehe im Bestand, in rund 15.000 Gebäuden, die bereits heute in Waiblingen stehen und die von einer fossilen auf eine regenerative Energieversorgung umgestellt werden müssten. Gefragt sei jetzt die „Wärmewende“. Voraussetzung dafür: eine aktuelle CO2-Bilanz der Stadt Waiblingen. Und, von der großen Photovoltaik-Anlage auf dem Prototypenpark Daimler abgesehen, geschehe zu wenig.

Schulen energetisch sanieren

„In diesem Tempo werden wir das Ziel der Energiewende und der Klimaneutralität bis 2035 meilenweit verfehlen“, warnt Julia Goll (FDP). An erster Stelle müsse die Vermeidung von Energieverbrauch stehen. Zielscheibe von Julia Golls Kritik ist in diesem Zusammenhang die auf 2027 geschobene Sanierung des Hanggebäudes des Salier-Gymnasiums.

Stromnetz der Stadtwerke als Speichermedium

Historisches kündigten die Fraktionsvorsitzenden Alfonso Fazio (ALi) und Peter Abele (CDU) an: einen gemeinsamen Antrag. Ziel ist, die Anzahl von Photovoltaik-Anlagen deutlich zu steigern. Selbst produzierter Strom soll zu 100 Prozent selbst genutzt werden können, ohne dass die (privaten) Betreiber einen teuren und ressourcenverschwendenden Batteriespeicher anschaffen müssen. Als Speichermedium könnte aus Sicht der Initiatoren das kommunale Stromnetz dienen. CDU und ALI hoffen, dadurch die Bereitschaft zur Anschaffung einer privaten PV-Anlage deutlich zu erhöhen.

Keine Photovoltaik auf Ackerflächen!

Alfonso Fazio, der schon einige Photovoltaikanlagen gebaut hat, erläutert: Die Kunden der Stadtwerke könnten überschüssige Energie in das Stromnetz einspeisen – oder bei Bedarf wieder entnehmen. Der Bau von Photovoltaik-Anlagen werde unnötig verteuert durch die „derzeit moderne“ Forderung, einen eigenen Energiespeicher zu kaufen und zu nutzen. Kämpferisch appelliert er: „Gebt deshalb das Stromnetz den Waiblinger Bürgerinnen und Bürgern zurück!“ Die ALi will eine Million extra bereitstellen für Photovoltaik auf Parkplätzen. versiegelter Fläche haben, nicht gebührend ausgeschöpft haben. Aber nicht auf Ackerflächen: „Klimaneutralität erreichen wir nicht, wenn wir auch mit PV-Großanlagen unseren Ackerböden den Anbau von Lebensmittel entziehen.“ Um die Stadtwerke zu Investitionen zu befähigen, fordert Fazio, die Konzessionsabgabe der Stadtwerke für die Stromversorgung von 1,8 Millionen Euro auf 200.000 Euro zu senken.

Riesige Aufgaben für Stadtwerke

Neben Anlagen auf allen geeigneten öffentlichen und privaten Dächern sollten PV-Anlagen auf ehemaligen Deponien, brachliegenden Äckern und Feldern oder entlang großer Straßen gebaut werden, fordert Siegfried Bubeck (DFB/FW): „Hier sehe ich ein riesiges Aufgabenfeld für unsere Stadtwerke, sowohl bei der Beratung unserer Bürgerinnen und Bürger als auch beim Bau und Betrieb solcher Anlagen.“

Aus Sicht von David Krammer (Bübi) klingt die Nutzung von Freiflächen für Solarparks „durchaus verlockend“. Allerdings müsse auf wertvollen Ackerböden, deren landwirtschaftliche Nutzung und die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln Rücksicht genommen werden. „Es dürfen keine Nachteile für die Landwirte entstehen.“ Alternativen seien die vielen Industriegebäude, städtische und auch private Bauten im Bestand. Ex-AFD-Mann Marc Maier pocht auf maßvolles Umsetzen von Klimaschutzmaßnahmen, – „jedoch erst in nachgelagerter Priorität zur Bildung unserer Kinder und Förderung von jungen Familien“.

Für einen Boom der Balkonsolaranlagen

Die „Grünt“-Fraktion drängt auf ein Projekt für Balkonsolaranlagen. Wie die Veranstaltungen der Initiative „Waiblingen klimaneutral“ belegen, ist das Interesse dafür riesengroß. Den Ausbau der Photovoltaik in Waiblingen findet Tobias Märtterer „nicht schlecht“. Photovoltaik entlang der Bundesstraßen müsse untersucht werden.

ALi: Wir beantragen die Bereitstellung einer zusätzlichen Million Euro zu den bereits beschlossenen Mitteln für die Einrichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Parkplätzen, egal ob diese städtisch oder gewerblich sind. dass manche Fraktionen weiterhin Installationen