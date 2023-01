Zigaretten sind teurer: Wird weniger geraucht? Das sagen Kioske in Waiblingen

Ein bisschen retro sieht der Zigarettenautomat im Kiosk „Handel“ in Waiblingen aus. Ganz neu sind hingegen die Preise für die Zigarettenschachteln. Denn zum 1. Januar 2023 wurde die Steuer für Zigaretten, Zigarillos und Tabak in Deutschland erhöht. Einer Mitteilung der Bundesregierung zufolge müssen Kunden im Schnitt zehn Cent mehr pro Packung zahlen. Dass Kunden nun bewusst auf das Rauchen verzichten und weniger Zigaretten kaufen, ist der Kioskbesitzerin Dagmar Handel noch nicht aufgefallen. „Es ist noch zu früh, darüber etwas zu sagen“, sagt sie.

Erst seit wenigen Tagen, seitdem die Ferien vorbei sind und das Arbeitsleben begonnen hat, herrscht im Kiosk Handel wieder Normalität. „Es kommen wieder Bauarbeiter und Berufstätige aus der Umgebung“, sagt sie. Zudem machen die Zigaretten nur einen kleinen Prozentsatz im Umsatz des Kiosks in der Johannes-Auwärter-Straße aus. Gefragt seien vor allem Getränke, wie etwa Kaffee. Ab Februar ist der Kiosk dann auch eine Lotto-Annahmestelle, so Dagmar Handel.

Im Kiosk Danziger in der Rinnenäckersiedlung steht Mitarbeiter Caglayan Seren hinter dem Verkaufstresen. Immer wieder kommen Kunden in den Kiosk, kaufen mal eine Zeitung, mal eine Schachtel Zigaretten. Ob er einen Rückgang an verkauften Packungen bemerkt hat? Er schüttelt den Kopf. Allerdings bleibt die Preiserhöhung keinesfalls unbemerkt. „Viele regen sich auf, dass etwas an den Preisen verändert wird.“ Es sei ein Auf und Ab mit den Preisen für Tabakwaren.

E-Zigaretten bei jungen Leuten beliebt

Zudem würden viele Kunden das Geld aus Gewohnheit passend mitbringen und vorlegen – die Überraschung folge dann an der Kasse. Caglayan Seren ist selbst Raucher und greift aktuell lieber zur kleineren und günstigeren Packung. „Die reicht aber manchmal nicht“, sagt er. Der Kiosk führt nicht nur Tabakwaren, sondern neben einem Sortiment an Lebensmitteln und Zeitungen auch Shisha-Zubehör und E-Zigarretten. Letztere „laufen super, sind gerade bei jungen Leuten beliebt“, sagt er. Doch auch bei den E-Zigaretten seien die Preise gestiegen.

Zigarrenhaus Dürninger in Waiblingen bemerkt "keine Effekte"

Und wie sieht es im Zigarrenhaus Dürninger in Waiblingen aus? Hier bestätigt Matthias Steckbauer, Geschäftsführer der Dürninger GmbH, dass keine signifikanten Einbrüche im Tabakwarenhandel zu bemerken sind. „In der Umsatzentwicklung ist kein Effekt spürbar“, sagt er. Allerdings gebe es Produkte aus sogenannten Randgruppen, auf die es bislang keine Steuer gab oder bei denen ein hoher Anstieg der Steuer zu bemerken ist. „Zum Beispiel der Wasserpfeifentabak“, sagt der Geschäftsführer.

Die Dürninger GmbH hat insgesamt 43 Filialen in fünf Bundesländern und bedient die unterschiedlichsten Zielgruppen. „In Waiblingen haben wir ein ‘Tabak-and-News-Geschäft’.“ Das bedeutet, dass neben Tabakware auch Zeitschriften und Spirituosen angeboten werden. Neben den gängigen Waren bietet das Unternehmen unterschiedlichste Tabakwaren im höheren Preissegment an.

Das umsatzstärkste Produkt im Unternehmen bleiben dennoch die Zigaretten. „Einfach, weil es über die Masse geht“, sagt Matthias Steckbauer.

Die Erhöhung der Tabaksteuer wurde schon 2021 im sogenannten Tabaksteuermodernisierungsgesetz beschlossen. Begründet wird die Regelung von der Bundesregierung damit, dass die Raucherquote in Deutschland gesenkt werden soll und der Tabak- und Rauchkonsum bei Jugendlichen verhindert werden soll. Es gehe „nicht nur“ darum, Steuereinnahmen zu generieren, so der Bund.