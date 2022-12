Zwei E-Autos und Photovoltaik: Kabarettist Christoph Sonntag wohnt nachhaltig

„Am Anfang warst du ein Ökospinner und mittlerweile bist du ein cleverer Sparfuchs“: Durch die steigenden Energiepreise erlebt es Kabarettist Christoph Sonntag mittlerweile immer öfter, dass seine Investitionen in ein nachhaltiges Haus im Kreise von Nachbarn, Freunden und Bekannten anerkannt werden. Der 60-Jährige, der in Waiblingen groß geworden ist, kennt noch die Zeiten, als das anders war. 1992/93, als er noch in Waiblingen und nicht in Stuttgart lebte, ließ er sich eine Solarthermie-Anlage aufs Dach bauen. Bei dem Wort hätten die Leute damals eher ans Braunwerden gedacht, witzelt Christoph Sonntag.

Seit 2005 Vollwärmeschutz für die Wände

Es ist ein kalter Dezember-Nachmittag, wir sitzen an einem Tisch im Haus von Christoph Sonntag in Stuttgart. Der Kabarettist spricht gerne darüber, wie er privat Energie spart und regenerative Energien nutzt. Dass er schon früh die Energie der Sonne nutzte, hat auch mit Hermann Scheer zu tun, dem langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Waiblingen. Als Christoph Sonntag dann ein älteres Haus in Stuttgart kaufte, war schnell klar, dass er das energetisch sanieren will. 2005 ließ er einen Vollwärmeschutz für die Wände einbauen. Dieser besteht aus 15 Zentimeter dickem Styropor auf den Fassaden. Dreifach verglaste Fenster kamen dazu, die laut Christoph Sonntag besser isolieren als so manche nicht isolierte Wand. Die Kellerdecke hat der Kabarettist von unten dämmen lassen und dazu das Dach isoliert. Allein das genügte bereits, damit die jährliche Gasrechnung gewaltig nach unten geht.

„Es reicht mir auch, wenn ich um 10 Uhr dusche“

Von Mai bis Oktober duscht Christoph Sonntag mit Wasser, das die Sonne erwärmt hat. Er stellt in der Zeit nämlich den Gasbrenner aus. Da kann es dann schon mal sein, dass um 7 Uhr morgens das Wasser noch nicht warm ist – aber das findet der Kabarettist nicht schlimm. „Es reicht mir auch, wenn ich um 10 Uhr dusche.“ Die Leistung seiner Photovoltaikanlage auf dem Dach liegt bei fast zehn Kilowatt. Der Kabarettist würde gerne eine noch leistungsfähigere Anlage errichten – allerdings gibt es bürokratische Hürden, wenn die Leistung die Zehn-Kilowatt-Grenze erreicht. „Der Steuerberater hat gesagt: Um Gottes willen, mach’s bloß nicht.“ In Betrieb ist die Anlage auf dem Dach von Christoph Sonntags Haus seit November 2021, gefördert wurde der Bau von der Stadt Stuttgart, so wie das bei jeder PV-Anlage möglich ist.

Zwei Elektroautos, aber auch ein Diesel-Cabrio in der Garage

Nun ist Christoph Sonntag beim Thema erneuerbare Energien und Klimaschutz niemand, der die reine Lehre predigt. Heißt: Er tut einiges für die Umwelt, aber er gönnt sich auch das ein oder andere. Zum Beispiel besitzt er neben zwei Elektroautos auch ein Diesel-Cabrio. Der Waiblinger Kabarettist findet auch, dass es in Ordnung ist, sich fürs Energiesparen einzusetzen und zugleich auch mal in den Urlaub zu fliegen.

Christoph Sonntag will bei den Leuten eher die Lust am Energiesparen wecken. Er selbst wollte zum Beispiel dieses Jahr wissen, wie lange er es ohne die Gasheizung aushält. Erst Mitte November, erzählt er, habe er diese angemacht. Gut gefällt es dem Schwaben auch, dass er über eine App auf dem Handy beobachten kann, wie viel Strom er zu Hause produziert. Im Sommer, wenn die Stromspeicher bei ihm daheim prall gefüllt sind, kann es schon mal vorkommen, dass Christoph Sonntag bewusst genau dann die Waschmaschine laufen lässt. Denn wenn er alternativ Strom ins Netz einspeisen würde, bekommt er letztlich weniger Geld, als wenn er den Strom selbst verbraucht. Und da kommt eben Christoph Sonntags Sozialisation im Remstal durch: „Das Gleiche für billiger, das ist unsere schwäbische Mentalität. Solaranlagen müssen eine schwäbische Erfindung sein.“

„Ich wollte schon immer auf die Bühne“

Dass er als Diplom-Landschaftsökologe glücklich geworden wäre, glaubt Christoph Sonntag allerdings nicht. Obwohl ihn das Fach interessierte, war bereits während des Studiums klar, dass es ihn woanders hinzieht. „Ich wollte schon immer auf die Bühne.“ Zu seiner Mentalität gehört es, schnell etwas auf die Beine zu stellen – ein Diplom-Landschaftsökologe muss es dagegen auch aushalten, dass Planungsprozesse mitunter zäh verlaufen.

Die Umwelt lag Christoph Sonntag schon früh am Herzen. Anfang der 1970er Jahre, in der Grundschule, hat er als Drittklässler eine Aktion für saubere Luft ins Leben gerufen – und laut eigenem Bekunden den Spott einiger seiner Mitschüler auf sich gezogen. Die hätten ihn angesehen, als ob er von einem anderen Stern stammen würde. Sein Großvater („Der erste Grüne, der mir begegnet ist“) war zwar Unternehmer in Waiblingen, sei aber dem Mantra vom Wirtschaftswachstum kritisch gegenübergestanden. Christoph Sonntags Vater, dem 2021 verstorbenen Horst Sonntag, haben es die Waiblinger zu verdanken, dass es den Talaue-Park gibt. Der langjährige Leiter des Grünflächenamts in Waiblingen plante unter anderem den Talauensee sowie den Platz drum herum.

Er hatte auch noch mehr vor, um Waiblingen für die Menschen lebenswerter zu machen, doch manches gelang nicht, wie sich Christoph Sonntag erinnert. So wollte der Vater die Bahnhofstraße und die Fronackerstraße zur Einbahnstraße machen, mit je einem dicken Grünstreifen für die eingesparte Fahrspur. „Er hatte da schon Visionen.“

„Ich plädiere dafür, dass jeder das tut, was er kann“

Was das Thema Energiesparen angeht, wünscht sich Christoph Sonntag, dass die Menschen aktiv werden, ohne andere zu verurteilen. „Ich plädiere dafür, dass jeder das tut, was er kann – und keiner mit dem Finger auf den anderen zeigt.“ Dem Kabarettisten fällt dabei ein Sinnspruch des Gelehrten Friedrich Rückert wieder ein, der einst auf dem Gesellenstück seines Großvaters stand: „Dein Auge kann die Welt trüb’ oder hell dir machen; wie du sie ansiehst, wird sie weinen oder lachen.“