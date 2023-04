Zweimal 400 Euro vom Heimatverein: Schüler erforschen Waiblinger Geschichte

Der Heimatverein Waiblingen geht neue Wege und will nachfolgende Generation für die Stadtgeschichte begeistern. Erstmals wurde in diesem Jahr ein Schülerpreis verliehen, der an die Rinnenäcker-Grundschule und die Staufer-Realschule ging.

Die Arbeitsgruppe „Schülerpreis“ beim Heimatverein Waiblingen besteht aus Volker Pflugfelder, aus Stadtrat und Schulrektor Peter Beck sowie Kristina Kraemer, Leiterin des Hauses der Stadtgeschichte. Angestoßen hat das Projekt der neue Vorsitzende des Heimatvereins, Karl Hussinger. Erschwert wurde die erste Runde der Auslobung des Schülerpreises durch die Corona-Bedingungen. „Wir haben uns daher entschieden, die Art der Ausschreibung sehr offen zu gestalten“, sagt AG-Sprecher Volker Pflugfelder. Bei Projekten oder im Unterricht sollten ganze Klassen oder Teile davon sich in Schriftform oder mit einem Video beteiligen.

Die Klassenstufe drei der Rinnenäckerschule (die heutigen Viertklässler) hat sich mit ihrem unmittelbaren Lebensumfeld – nämlich der Rinnenäckersiedlung – beschäftigt und dessen Geschichte in Form von Schautafeln aufgearbeitet. Von ersten Anfängen vor dem Zweiten Weltkrieg über die Nachkriegszeit als neue Heimat für Vertriebene und Flüchtlinge. Die Tafeln sollen beim Schuljubiläum im Sommer und im Haus der Stadtgeschichte ausgestellt werden.

Staufer-AG gestaltet digitale Schnitzeljagd

Die Staufer-Realschule hat als Projekt unter dem Motto „Staufair“ für soziales Engagement mit Achtklässlern einen sogenannten Actionbound gebastelt – eine Art Online-Führer oder Online-Museum als digitale Schnitzeljagd durch Waiblingen. Dazu haben die Jugendlichen historische Persönlichkeiten ausgewählt, die sich als besonders „fair“ erwiesen oder für die Stadt eingesetzt haben. Die Nutzer der Actionbound-App können sich durchs Stadtgebiet bewegen und an den jeweiligen, mit GPS markierten Orten Wissenswertes über die Persönlichkeiten erfahren.

„Zwei sehr unterschiedliche Einreichungen, aber beide mit ihrer Besonderheit“, resümiert Volker Pflugfelder. Neben dem coronabedingten Umstand, dass die Schüler phasenweise gar nicht im Präsenzunterricht waren, erwies sich die Herausforderung für Klassen, geschlossen über einen längeren Zeitraum ein vorgegebenes Thema zu bearbeiten, als eine große.

Stell dir vor, du bist in einer internationalen Videokonferenz

Daher der Plan, dass sich künftig auch Einzelne beteiligen können. So soll zwar beim nächsten Anlauf ein Thema grob vorgegeben sein, allerdings so offen formuliert, dass die Vorgabe mehr motivierend und anregend als einengend wirkt. Die Idee ist: Schülerinnen und Schüler zeigen, was ihnen wichtig ist an Waiblingen. Als Video, als Geschichte, Audio-Aufnahme. Der Plot geht ungefähr so so: Stell dir vor, du bist in einer Videokonferenz mit Jugendlichen aus den Partnerstädten. Erzähle ihnen deine Geschichte über Waiblingen. Es darf eine „Geschichte aus der Geschichte“ sein oder eine über Menschen, die in der Stadt leben – zum Beispiel, wie jemand mit Migrationshintergrund nach Waiblingen kam. Oder jemand macht die Neidköpfe zum Thema und erzählt den Leuten aus den Partnerstädten davon.

Voraussichtlich zu Beginn des neuen Schuljahres 2023/2024 soll die Werbung für die neue Schülerpreis-Runde starten. Die beiden diesjährigen Gewinner beziehungsweise die Fördervereine der Schulen bekamen nun je 400 Euro aus dem Topf des Heimatvereins.