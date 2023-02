Zweiter "Lichterland"-Band: Waiblingerin Carolin Jelden schreibt für Kinder

Überall auf dem Buchcover sind bunt leuchtende Schmetterlinge, Schnecken und Pilze zu finden, die sich von der dunklen Höhle im Hintergrund abheben. In der Mitte stehen ein Mädchen und ein Junge, die Goldstaub in die Höhe werfen. Und darüber, in geschwungenen goldenen Buchstaben, schwebt der Titel „Lichterland“.

Der Einband des Kinderbuches verspricht eine magische Welt, die sich in den ersten Buchseiten offenbart. Erfinderin des Lichterlands ist Carolin Jelden. Die gebürtige Waiblingerin ist Erzieherin und zweifache Mutter – und schreibt nebenher Geschichten für Kinder, die sich vor allem fürs Vorlesen eignen.

Erst im Januar 2023 ist der zweite Band der Lichterland-Reihe mit dem Untertitel „Die Reise durch die magischen Berge“ bei Ellermann im Dressler-Verlag erschienen. Die Fortsetzung könne problemlos ohne Vorkenntnisse aus dem im Jahr 2020 erschienenen ersten Band, „Lichterland - Die Suche nach dem magischen Amulett“, gelesen werden. „Es wird noch einiges erklärt“, sagt Carolin Jelden, Tochter des einstigen Polizeipräsidenten Konrad Jelden.

Lichterland-Reihe: Dritter Band ist in Arbeit

Die Veröffentlichung des zweiten Bandes laufe gut, so die Autorin. „Die Leser von Band eins sind dabeigeblieben.“ Eine Fortsetzung ist auch schon in Planung. Aktuell arbeitet die Autorin am dritten Band der Lichterland-Reihe, die sie zu Beginn als Trilogie angelegt hat. Carolin Jelden wohnt mit ihrer Familie in München und hat Literatur- und Theaterwissenschaften studiert. Beim Schreiben der Geschichten hilft ihr besonders ihr Beruf als Erzieherin. „Ich habe meine Zielgruppe immer um mich“ sagt sie. Nicht nur die Arbeit in einem Haus für Kinder, welches Kita und Hort vereint, inspiriert die Autorin.

Zu ihren größten Kritikern gehören die eigenen beiden Töchter, die stark in den Schreibprozess eingebunden sind. Nachdem sie die Abenteuer von Karla und Frederik tagsüber auf Papier gebracht hat, sitzt Carolin Jelden mit dem Laptop abends gemeinsam mit ihren Töchtern im Bett und liest ein Kapitel vor. „Dann werden viele Fragen gestellt“, sagt sie. Durch die Rückmeldung könne sie zum Beispiel noch Stellen umschreiben und Details hinzufügen.

Bunte Bilder führen durch die Geschichte

Die Geschichten um die beiden Hauptfiguren Karla und Frederik sind nicht nur in Worte gefasst. Nahezu jede Seite im Buch ist mit kleinen Bildern und Zeichnungen versehen. Illustriert wird das Buch von Laura Bednarski. Damit die Figuren später auch so aussehen, wie sie sich Autorin Carolin Jelden vorstellt, gibt sie der Zeichnerin wichtige Informationen mit auf den Weg. „Es sind keine Tiere, die man kennt“, sagt sie schmunzelnd. So hat der Kerzenkobold zwischen den struppigen Haaren ein Horn auf dem Kopf.

Neben all den Wunderwesen und magischen Orten haben die beiden Hauptfiguren eine Mission: den Zauberer und Freund Poklorius zurückzuverwandeln. Dieser ist nämlich in eine Schüttelhöhle geraten – und zu einem bösen Zauberer verwandelt worden. Denn jeder, so heißt es im Buch, der dort hineingerät, kommt verändert heraus.

Carolin Jelden plant 2025 Weihnachtsbuch für Kinder

Wo die Reise von Karla und Frederik hingeht, kann auf der Karte von Lichterland im Innenteil des Buches verfolgt werden. Davon hat Carolin Jelden einen groben Entwurf gezeichnet, bevor die Karte dann detailliert entworfen und abgedruckt wurde. Mit jedem neuen Lichterland-Teil tauchen neue Orte und neue Figuren im Buch auf, so die Autorin. Während die grobe Handlung bereits zu Beginn des Schreibprozesses festgelegt ist, „ploppen die meisten Ideen währenddessen auf“.

Zum Vorlesen der Geschichte eignen sich ein oder zwei Kapitel, empfiehlt sie. Bei der Vorlesestunde im Kinderhaus kommt die Geschichte auch gut an. „Die Kinder spielen die Handlung nach“, sagt Carolin Jelden. Ein weiteres Projekt steht auch schon auf der Agenda der Autorin. „Es soll ein Weihnachtsbuch für Kinder werden, was 2025 erscheinen soll.“